Mara Venier, il dolore dietro il sorriso ritrovato: “Ho pensato di mollare tutto”

Forte come un leone, si dice. Eppure, talvolta, anche il leone avrebbe bisogno di riposo. Quella leonessa che è Mara Venier , conclusa una stagione da record di Domenica In , sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme all'amata famiglia e torna sul problema ai denti per il quale ha rischiato di mettere fine alla sua carriera prima del previsto.

La conduttrice veneta, sentita dal settimanale Gente, ha parlato del suo stato di salute, specificando di aver superato la parte più critica ma di essere ancora in cura per riprendersi del tutto. La lesione al nervo, causata da un dentista a cui si era affidata per un intervento di routine, si è infatti rivelata più grave del previsto richiedendo le cure di medici di alto livello che hanno scongiurato il peggio.

"Ero talmente smarrita che avevo pensato di fermarmi per curarmi - ha detto raccontato Mara Venier - per un attimo ho anche pensato che forse non avrei fatto Domenica In". La forza che ha mostrato in video è stata quindi una maschera per mostrarsi irriducibile, sebbene dietro questa tenacia si nascondesse il desiderio di lasciare la conduzione per curarsi e venire fuori da questo incubo, il più presto possibile.

Fortunatamente, le cure alle quali si è sottoposta sono state condotte con professionalità e hanno risolto la situazione riportandola nel campo della stabilità. "Mara sta meglio ma deve ancora curarsi", aveva dichiarato suo marito Nicola Carraro, sempre al suo fianco nei momenti più duri e quando ha pensato di abbandonare tutto perché vinta dallo sconforto.

In queste tante settimane di sofferenza, Mara Venier si è anche mostrata fragile, confessando di non vedere la fine di questo percorso iniziato con una banale complicazione per un impianto dentale. "Chissà quando finirà", aveva scritto all'ingresso del reparto di neurochirurgia dell'Umberto I di Roma, dov'è stata presa in cura dal Prof. Valentino Valentini, colui che ne ha anche consentito il ritorno in onda in tempi record.

Malgrado le difficoltà, Mara Venier ha ritrovato il suo sorriso dolce ed è pronta a una nuova edizione di Domenica In - probabilmente la sua ultima - con un assetto completamente nuovo e con il ritorno di un grande amico dello show: Don Antonio Mazzi.