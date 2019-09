Il coraggio di Paola Ferrari, su Instagram la foto che svela il dramma

editato in: da

Coraggiosa e forte: Paola Ferrari torna a raccontare la sua battaglia contro il tumore che l’ha colpita ormai cinque anni fa.

Un carcinoma al viso che, per fortuna, ha rimosso dopo un’operazione chirurgica e che le ha fatto comprendere una cosa importante: “La prevenzione salva la vita”, come si legge nell’ultimo messaggio postato su Instagram. La giornalista sportiva ha affermato di essere stata invitata a una puntata speciale di Porta a Porta dedicata alla prevenzione e alla cura contro il tumore. Non potrà esserci, ma ha deciso comunque di dare il suo supporto.

Su Instagram, Paola Ferrari ha postato un selfie realizzato poco prima di rimuovere il male. Una scelta coraggiosa che, ne è convinta, potrà aiutare tante persone. “Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione – ha scritto -. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che la Prevenzione salva la vita”.

In questi anni Paola Ferrari, come tanti altri vip colpiti dal tumore, non si è mai nascosta e ha raccontato con coraggio la sua battaglia contro il male. La giornalista sportiva ha svelato che inizialmente credeva si trattasse solamente di un brufolo, ma dopo essersi sottoposta ai controlli ha scoperto che si trattava di un cancro.

“Era un carcinoma nodulare infiltrante: necessitava di un importante intervento di rimozione” aveva raccontato qualche tempo fa a La Vita in Diretta, affermando che se i medici non fossero intervenuti il male avrebbe colpito anche nervi e occhi.

La scoperta era avvenuta quasi per caso, come aveva confessato lei stessa: “Nel mese di maggio, mentre stavo accompagnando una persona all’Istituto Europeo di Oncologia, ho incontrato il primario nei corridoi che mi ha chiesto: “Come stai?”. E poi mi ha detto: “Ma che cos’hai lì?”. Io pensavo fosse un brufolo – aveva svelato -. Lui non era convinto, mi ha controllata con i macchinari che hanno loro”.

Le analisi avevano portato alla luce che Paola Ferrari era stata colpita da un carcinoma nodulare infiltrante. “È un tumore che cresce sotto e ti mangia il viso, i nervi della pelle e degli occhi – aveva ricordato -. È infido, come purtroppo molti tumori. Mi hanno dato più di 40 punti. Alle donne voglio dire di non aver paura perché ci sono chirurghi bravissimi anche dal punto di vista estetico. Fate attenzione al sole e fatevi vedere se avete dei dubbi. Diamo sempre fiducia ai nostri medici”.