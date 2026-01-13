Pratica, capiente e resistente: ecco perché tutti vogliono la nuova Moon Bag

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon La borsa virale di Amazon a tracolla

Avete mai pensato che la vostra prossima borsa preferita potrebbe aver iniziato la sua vita come una bottiglia abbandonata su una spiaggia indonesiana? Nel mondo della moda, spesso siamo costretti a scegliere tra estetica ed etica, tra praticità e sostenibilità. Ma ogni tanto arriva un prodotto che rompe gli schemi e ci dimostra che possiamo avere tutto, facendo del bene al mondo mentre lo facciamo.

Vi presentiamo la GOT BAG Moon Bag, una borsa a mezzaluna che non è solo un accessorio di tendenza, ma un vero e proprio manifesto di cambiamento.

GOT BAG GOT BAG Moon Bag

Molto più di una semplice borsa: la missione “Ocean Impact”

Guardando il design elegante e minimalista della Moon Bag, è difficile immaginare il viaggio epico che si nasconde dietro ogni cucitura. Il cuore di questo progetto è la Ocean Impact Plastic.

Come illustrato chiaramente dalla filiera trasparente di GOT BAG, il processo nasce da un’urgenza reale:

La raccolta: tutto inizia in Indonesia, dove la fondazione GOT BAG gestisce un massiccio programma di clean-up. Qui, squadre dedicate raccolgono la plastica dalle aree costiere, dai fiumi e direttamente dal mare, impedendo che soffochi l’ecosistema marino.

La selezione: non tutta la plastica è uguale. Il PET raccolto viene accuratamente selezionato e trasformato in granuli. E la plastica che non può essere riciclata? Non viene abbandonata: viene destinata a soluzioni di recupero energetico appropriate, garantendo che nulla torni in natura.

La trasformazione: quei granuli di PET, uniti ad altra plastica certificata Ocean Bound, vengono fusi e filati. Questo filato resistente diventa il tessuto principale della vostra borsa.

Design “Moon”: l’eleganza incontra la praticità quotidiana

Parliamo di stile. La forma a “mezzaluna” (Moon Bag) è il trend del momento: morbida, ergonomica e incredibilmente versatile. Che siate pendolari urbani, viaggiatori instancabili o semplicemente persone che amano avere le mani libere, questa borsa è progettata per voi.

Con un volume di 3,5 litri e dimensioni compatte (18 x 32 x 9 cm), è il perfetto equilibrio tra capienza e leggerezza. Non è ingombrante, ma grazie allo spazioso scomparto principale e alle due tasche interne, c’è posto per tutto l’essenziale: portafoglio, smartphone, chiavi, e magari un libro tascabile o una borraccia piccola.

Uno dei miti da sfatare sulla moda riciclata è che sia meno resistente. La Moon Bag dimostra esattamente il contrario. Realizzata con materiali di altissima qualità – esterno in poliestere riciclato, fettuccia in PET e cerniere in nylon riciclato – è costruita per durare.

GOT BAG GOT BAG Moon Bag

E se piove? Nessun problema. La borsa è dotata di un innovativo rivestimento in poliuretano (PU) privo di PFC e PVC. Questo scudo invisibile la rende resistente all’acqua, proteggendo i vostri oggetti dall’umidità senza utilizzare sostanze chimiche dannose per l’ambiente. È un prodotto robusto, nato dall’acqua ma capace di tenerla fuori.

La GOT BAG Moon Bag non è solo un contenitore per i vostri oggetti; è un simbolo. È la prova che i rifiuti di ieri possono diventare le risorse di domani. È l’opportunità di portare in spalla i propri valori, sfoggiando un look impeccabile.

Se state cercando una borsa a tracolla elegante, resistente e con un’anima profonda come l’oceano, la vostra ricerca è finita.

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al canale Whatapp e resta sempre aggiornata