Avete mai pensato che la vostra prossima borsa preferita potrebbe aver iniziato la sua vita come una bottiglia abbandonata su una spiaggia indonesiana? Nel mondo della moda, spesso siamo costretti a scegliere tra estetica ed etica, tra praticità e sostenibilità. Ma ogni tanto arriva un prodotto che rompe gli schemi e ci dimostra che possiamo avere tutto, facendo del bene al mondo mentre lo facciamo.
Vi presentiamo la GOT BAG Moon Bag, una borsa a mezzaluna che non è solo un accessorio di tendenza, ma un vero e proprio manifesto di cambiamento.
Molto più di una semplice borsa: la missione “Ocean Impact”
Guardando il design elegante e minimalista della Moon Bag, è difficile immaginare il viaggio epico che si nasconde dietro ogni cucitura. Il cuore di questo progetto è la Ocean Impact Plastic.
Come illustrato chiaramente dalla filiera trasparente di GOT BAG, il processo nasce da un’urgenza reale:
- La raccolta: tutto inizia in Indonesia, dove la fondazione GOT BAG gestisce un massiccio programma di clean-up. Qui, squadre dedicate raccolgono la plastica dalle aree costiere, dai fiumi e direttamente dal mare, impedendo che soffochi l’ecosistema marino.
- La selezione: non tutta la plastica è uguale. Il PET raccolto viene accuratamente selezionato e trasformato in granuli. E la plastica che non può essere riciclata? Non viene abbandonata: viene destinata a soluzioni di recupero energetico appropriate, garantendo che nulla torni in natura.
- La trasformazione: quei granuli di PET, uniti ad altra plastica certificata Ocean Bound, vengono fusi e filati. Questo filato resistente diventa il tessuto principale della vostra borsa.
Design “Moon”: l’eleganza incontra la praticità quotidiana
Parliamo di stile. La forma a “mezzaluna” (Moon Bag) è il trend del momento: morbida, ergonomica e incredibilmente versatile. Che siate pendolari urbani, viaggiatori instancabili o semplicemente persone che amano avere le mani libere, questa borsa è progettata per voi.
Con un volume di 3,5 litri e dimensioni compatte (18 x 32 x 9 cm), è il perfetto equilibrio tra capienza e leggerezza. Non è ingombrante, ma grazie allo spazioso scomparto principale e alle due tasche interne, c’è posto per tutto l’essenziale: portafoglio, smartphone, chiavi, e magari un libro tascabile o una borraccia piccola.
Uno dei miti da sfatare sulla moda riciclata è che sia meno resistente. La Moon Bag dimostra esattamente il contrario. Realizzata con materiali di altissima qualità – esterno in poliestere riciclato, fettuccia in PET e cerniere in nylon riciclato – è costruita per durare.
E se piove? Nessun problema. La borsa è dotata di un innovativo rivestimento in poliuretano (PU) privo di PFC e PVC. Questo scudo invisibile la rende resistente all’acqua, proteggendo i vostri oggetti dall’umidità senza utilizzare sostanze chimiche dannose per l’ambiente. È un prodotto robusto, nato dall’acqua ma capace di tenerla fuori.
La GOT BAG Moon Bag non è solo un contenitore per i vostri oggetti; è un simbolo. È la prova che i rifiuti di ieri possono diventare le risorse di domani. È l’opportunità di portare in spalla i propri valori, sfoggiando un look impeccabile.
Se state cercando una borsa a tracolla elegante, resistente e con un’anima profonda come l’oceano, la vostra ricerca è finita.
Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al canale Whatapp e resta sempre aggiornata