Stai aspettando un treno, le cuffie nelle orecchie e lo smartphone in mano per leggere un messaggio. Poi sollevi lo sguardo e qualcuno accanto a te sta facendo una foto senza toccare nulla, risponde a una telefonata sfiorando appena la stanghetta degli occhiali e consulta le indicazioni stradali senza mai abbassare la testa.

Porta degli occhiali che sembrano normali, forse persino eleganti, ma dentro ci sono un processore, microfoni, altoparlanti e una fotocamera.

Gli smart glasses sono il dispositivo indossabile che nel 2026 sta convincendo più persone, non solo per passione tecnologica, ma perché stanno diventando utili nella vita reale. Non si tratta più di prodotti di nicchia: è un oggetto che si inizia a vedere addosso a persone comuni, in città, sui mezzi, al lavoro. La domanda non è più “esistono?” ma “quale fa per me?”

Occhiali audio e AI: il punto d’ingresso più accessibile

Un gradino sopra, ma ancora lontano dalla fantascienza, ci sono gli occhiali con display HUD (Heads-Up Display): proiettano informazioni in una porzione periferica della lente, come un piccolo schermo consultabile al bisogno senza distogliere lo sguardo. Non cercano di sovrapporre il digitale al reale in modo complesso, ma offrono un accesso rapido a notifiche, navigazione, metriche sportive o promemoria senza dover estrarre il telefono.

Un esempio sono gli Even Realities G2, i quali puntano sull’AI conversazionale con un display che mostra contenuti senza compromettere la nitidezza della visione normale.

È una categoria ancora in fase di maturazione, ma il potenziale per chi lavora molto in mobilità è concreto: immagina di avere a colpo d’occhio l’agenda, le indicazioni o i messaggi urgenti. Quanto cambierebbe il tuo modo di gestire il tempo?

Realtà aumentata: schermi virtuali ovunque tu sia

La frontiera più avanzata del settore, e forse più lontana da un utilizzo di massa, è quella degli occhiali AR (Augmented Reality) completi, capaci non solo di mostrare informazioni ma di comprendere lo spazio fisico e posizionare oggetti digitali nel mondo reale. Non si tratta di notifiche sul bordo della lente, ma di monitor virtuali da 80 o 130 pollici proiettati davanti a te, personaggi che interagiscono con l’arredamento di casa, o collaboratori in ologramma seduti al tavolo durante una riunione da remoto.

I modelli come XREAL One Pro e Viture Luma Pro si collegano a smartphone o computer per proiettare schermi virtuali grandi e nitidi, creando strumenti particolarmente apprezzati da chi lavora in multitasking o vuole un’esperienza cinematografica portatile.

Qui ci troviamo ancora in una fase evolutiva e il comfort per un uso prolungato resta un nodo da risolvere, ma chi li ha provati fatica a immaginare di tornare indietro.

Occhiali acustici: tecnologia al servizio dell’udito

C’è una categoria meno visibile mediaticamente ma con un impatto concreto sulla vita di molte persone: gli occhiali acustici, nati dall’incrocio tra ottica e audiologia. Integrano microfoni ad alta precisione che catturano la voce dell’interlocutore frontale, filtrando il rumore di fondo in ambienti affollati come ristoranti, open space o eventi sociali.

Non sono apparecchi acustici nel senso tradizionale, ma strumenti pensati per chi ha lievi cali uditivi e vuole un supporto tecnologico invisibile, nascosto dentro una montatura che sembra normalissima.

Ad esempio, gli occhiali Nuance Audio di EssilorLuxottica sono pionieri in questa categoria, con un software di elaborazione del segnale avanzato integrato direttamente nella struttura. Il punto di forza non è solo tecnico: è culturale.

Eliminare lo stigma associato agli apparecchi acustici tradizionali, sostituendoli con un oggetto che sembra un accessorio di stile, è una proposta che intercetta un bisogno reale e ancora poco soddisfatto.

Il limite attuale è la disponibilità, ancora limitata rispetto alle altre categorie, insieme alla necessità di una valutazione audiologica per capire se il dispositivo è adatto al proprio livello di perdita uditiva.

Cosa sapere prima di comprarli

Gli smart glasses si confermano come la vera promessa tecnologica del 2026, posizionandosi all’incrocio tra lifestyle e innovazione. Tuttavia, prima di cedere al fascino di questo nuovo trend, è essenziale comprendere l’esperienza d’uso reale che offrono, al di là delle schede tecniche.

Il nodo centrale dell’intera categoria resta la tutela della privacy e la conseguente raccolta dei dati personali. La presenza di una fotocamera integrata trasforma questi occhiali in dispositivi da gestire con responsabilità: sebbene i produttori inseriscano dei LED di avviso durante la registrazione, nell’uso quotidiano questi risultano spesso troppo discreti per chi ci sta di fronte.

Essendo strumenti costantemente connessi all’Intelligenza Artificiale, analizzano e “ascoltano” in tempo reale l’ambiente circostante; per questo motivo, dedicare qualche minuto alla lettura delle policy sulla privacy del produttore prima dell’acquisto non è una noiosa formalità, ma un passaggio fondamentale per un utilizzo consapevole.

Sul fronte pratico, l’entusiasmo si scontra con i limiti hardware attuali, a partire dall’autonomia della batteria. La gestione di funzioni AI avanzate divora energia: i modelli focalizzati sull’audio intelligente difficilmente superano le 4-6 ore di utilizzo attivo, mentre le varianti con display per la realtà aumentata (AR) offrono durate ancora inferiori.

Ad oggi, non sono dispositivi pensati per coprire un’intera giornata fuori casa senza passare dalla custodia di ricarica. A questo limite si aggiunge il problema dell’affaticamento visivo: la proiezione continua di interfacce a pochi centimetri dall’occhio, specie nei modelli AR, può causare secchezza oculare e mal di testa, rendendoli inadatti a sessioni prolungate.

Infine, l’esperienza utente è strettamente legata alla compatibilità con l’ecosistema di riferimento. Il mercato tende a creare “recinti chiusi”: gli occhiali Ray-Ban Meta, ad esempio, sprigionano il loro vero potenziale solo nell’ambiente Meta AI, così come le future soluzioni di Mountain View saranno legate alla piattaforma Android XR.

Scegliere l’occhiale giusto significa, di fatto, verificare prima di tutto la perfetta sinergia con il proprio smartphone, per evitare di ritrovarsi sul naso un gadget costoso ma “castrato” nelle sue funzioni principali.