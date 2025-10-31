Per lo smartworking, per lo sport e per uscire: 15 felpe da indossare da mattina a sera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Versatili, calde e comode: le felpe sono il capo perfetto da indossare per tutto il giorno senza stancarti mai. Un pezzo da acquistare in tante versioni diverse e usare durante la stagione più fredda. D’altronde la felpa è davvero un capo versatile: puoi usarla durante la giornata, quando sei in casa o lavori in smartworking. Puoi utilizzarla per fare sport all’aperto, sfruttando il potere del tessuto anti-umidità.

Il bello di questo capo d’abbigliamento è che negli ultimi anni è stato sdoganato dalle celebrity, diventando qualcosa da indossare non solo per allenarsi o quando non hai voglia di creare look particolari. Puoi infatti sfruttare la tua felpa per realizzare outfit per il tempo libero, azzardando con abbinamenti particolari, dagli shorts ai pantaloni da ciclista, sino ai camperos: osare è la parola d’ordine.

L’importante, come sempre, è puntare sul modello che ti fa sentire più a tuo agio, su Amazon ne trovi tantissimi a prezzi super convenienti.

Le migliori felpe da acquistare subito

Partiamo dai modelli dedicati agli sportivi e a chi trova la tuta comoda sia per uscire che per fare sport, all’aria aperta o in palestra. Quella di Adidas è aderente quanto basta, realizzata con una tecnologia anti-umidità e con una comodissima zip centrale. In più costa davvero pochissimo: 21,99 euro per un capo che indosserai sempre!

Ci piace tantissimo anche la felpa unisex di Nike. Il tessuto è in cotone, con dettagli che ridisegnano la figura, il colore è splendido: un rosa oxford perfetto per l’autunno e l’inverno. Da usare per lo sport, ma anche per il tempo libero!

Leggera, ma calda, la felpa di Sykooria è adatta a tutte le stagioni. Puoi usarla per fare jogging, correre o fare esercizi in palestra, ma anche per lavorare in casa o fare una passeggiata, abbinandola con t-shirt e leggings. Il design è sportivo, con cuciture piatte per ridurre l’attrito e spalle a contrasto. Il tessuto è anti-sudore e traspirante, comodo e ideale per tenerti al sicuro dalle basse temperature, mantenendoti asciutta.

Calde, anzi caldissime, le felpe in pile si possono usare per allenarsi outdoor, ma sono anche una coccola per chi lavora a casa e passa, magari, molte ore al pc. Sono stilose e avvolgono le curve senza costringerle. Quella firmata Columbia è una fra le più amate. Con lo sconto di Amazon la paghi meno di 20 euro, un prezzo super per un capo morbido e confortevole, perfetto per tenerti caldo e offrire una buona traspirazione.

Ottimo rapporto qualità-prezzo pure per la felpa di Urban Classic è calda e protegge dal freddo, isola alla perfezione dal vento e ha una vestibilità perfetta. Il materiale è morbido e caldo, mentre i fori per i pollici sono il dettaglio urban chic che sognavamo!

Prezzo piccolo e grande qualità per la felpa Amazon Essential. Disponibile in tanti colori, costa meno di 20 euro ed è una felpa classica da indossare tutti i giorni. L’ideale per un look casual e curato, il tessuto tiene al caldo, ma è altamente traspirabile e non risulta pesante.

A meno di 20 euro – con lo sconto eccezionale di Amazon – trovi anche la felpa Only con cappuccio. A tinta unita, ha una vestibilità regolare e comoda, una scollatura con cappuccio e coulisse regolabile per creare un look classico a regola d’arte.

Chi l’ha detto che la felpa va utilizzata solo in casa oppure per fare sport? Su Amazon si possono trovare tantissimi modelli per creare look cool e alla moda. Quella di Tommy Hilfiger, ad esempio, è iconica. Apprezzata per il suo design casual, il tessuto morbido e il taglio classico. Comodissima, si può indossare per tutto il giorno, abbinandola a jeans o leggings.

Iconica anche la felpa di Calvin Klein. Col cappuccio e senza zip, è disponibile in un bianco favoloso. L’originale felpa con cappuccio Calvin Klein presenta un design casual e conquista per il suo tessuto morbido. Il logo Calvin Klein sul petto impreziosisce il look, mentre i polsini con orlo a costine rendono questa felpa un capo da indossare in tante occasioni, da abbinare in modo versatile.

Adorabile anche la versione crop e senza cappuccio di questa felpa. Super fashion e amata dalle celeb, avvistate spesso con felpe corte per le vie di Los Angeles. Si tratta di un capo che si può abbinare in tantissimi modi, sia ai jeans baggy che agli stivali camperos super trendy in questo periodo.

Comoda e inconfondibile la felpa Levi’s, senza cappuccio e over. Puoi indossarla infilando un lembo dentro i jeans oppure abbinarla a leggings o pantaloncini (sì, sono di moda anche d’inverno)!

Glitterata e particolare, la felpa di Only è decorata con tanti cuoricini ed è assolutamente favolosa! Calda e chic ti permette di valorizzare qualsiasi outfit e di sentirti sempre comoda, ma alla moda. Puoi usarla per uscire con le amiche a fare una passeggiata, per creare un look da aperitivo, con stivaletti e pantaloni aderenti, oppure per sentirti avvolta in un caldo abbraccio in casa durante l’ennesima call di lavoro.

Se adori i colori quando si parla di felpe c’è solo l’imbarazzo della scelta. Perché se il nero e il bianco sono buone opzioni, quando si parla di questo capo puoi davvero sbizzarrirti, scegliendo le nuance che preferisci.

La felpa firmata Light&Shade, ad esempio, è disponibile in colori pastello splendidi dal lavanda all’azzurro sino al verde salvia. Da non perdere pure la felpa Puma, disponibile in verde scintillante, rosso acceso o blu marine. Colori accesi e tinte imperdibili pure per la felpa Nike. La nostra preferita è la versione in giallo, ma anche qui avrai solamente l’imbarazzo della scelta!

