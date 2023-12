Come vestirsi per la cena di Natale: guida a un look festivo ed elegante

Mentre il Natale si avvicina, scopri come abbinare comfort ed eleganza per le tue cene festive senza lo stress della scelta

Con il Natale a poche ore di distanza, è tempo di pensare seriamente a come trascorreremo le feste. Tra l’ordine degli ultimi regali e la verifica della lista della spesa, c’è già tanto a cui pensare! Scegliere il look perfetto per la cena di Natale non deve essere un’ulteriore preoccupazione. Se ti stai chiedendo cosa indossare, lasciati ispirare da queste idee per un outfit che ti farà sentire a tuo agio e allo stesso tempo elegante per la cena (o il pranzo) di Natale. Il meglio? Questi outfit ti faranno sentire confortevole e sofisticata allo stesso tempo.

Come vestirsi alla cena di Natale 2023

Partiamo dalle basi. Un maglione natalizio impreziosito è sempre una buona idea quando si desidera il comfort di un maglione, ma con un po’ più di stile. I maglioni natalizi possono variare da quelli “brutti” (che preferiremo evitare) a quelli sofisticati con paillettes. Le paillettes possono essere, infatti, facilmente adattate anche per un outfit da festa di Capodanno, quindi non ci sarà il bisogno di comprare più outfit se non vuoi. Quindi, abbina il tuo maglione a paillettes ai jeans più elastici per comfort, o a qualsiasi bel paio di jeans che ti piace. Il capo in questione tempestato di paillettes sarà fantastico anche con una gonna midi.

Non si può parlare di moda invernale senza menzionare il vestito – maglione. È sempre una buona scelta! Dove comfort e stile si incontrano, chi può dire di no a questo fedele capo? Sceglilo in verde, blu navy o rosso per portare lo spirito natalizio con te! Per un calore e una copertura aggiuntivi, indossa un paio di collant sotto.

Accessori: ecco l’occasione giusta per indossarli

Se ti stai chiedendo quale sia il posto giusto per indossare orecchini statement con diamanti, beh, è durante tutte le tue feste natalizie, ovviamente! Anche se nella vita di tutti i giorni non abbiamo esattamente un’occasione per indossare orecchini del genere, possiamo certamente indossarli durante la stagione delle feste. Aggiungere gioielli scintillanti è un modo facile e veloce per abbellire un look casual. Piccoli tocchi festivi sono un modo simpatico e semplice per canalizzare le festività nel tuo look senza dover esagerare. Se ami la moda classica e ti ritrovi a indossare jeans e maglione la maggior parte del tempo, allora tutto ciò che devi fare è aggiungere qualche tocco festivo per renderlo adatto al Natale, come una sciarpa a quadri, un rossetto rosso o un gilet in pelliccia sintetica.

A Natale, lasciati ispirare dalla magia delle feste e abbellisci il tuo look con fiocchi e fermagli per capelli. Questi piccoli accessori possono aggiungere facilmente quel tocco festivo. Questa è anche un’idea molto economica, poiché è molto meno costoso comprare un paio di orecchini piuttosto che un intero outfit. Anche se opti per un outfit casual, il paio di scarpe giusto può cambiare drasticamente tutto il look! Se decidi di mantenere un aspetto rilassato dalla testa ai piedi, scegli un paio di scarpe particolari per far risplendere il tuo outfit. Un paio di tacchi bassi è ancora abbastanza comodo da indossare per tutto il grande giorno.

Il tartan sarà il tuo più grande alleato

Il tartan è sempre una grande opzione in questo periodo dell’anno, poiché è così quintessenzialmente natalizio! Il velluto è il tessuto perfetto per la stagione festiva. È abbastanza elegante da creare anche gli outfit più raffinati per la cena di Natale, mentre il materiale avvolgente crea istantaneamente un outfit accogliente. È come indossare una coperta fuori casa; cosa c’è di più confortevole di così? Inoltre, con tutti i diversi stili disponibili, puoi facilmente trovare quello chic e raffinato.

La gonna midi a pieghe per la cena di Natale

Quando si tratta di creare outfit natalizi eleganti, una gonna midi plissettata sarà in cima alla lista dei capi da avere. Una gonna metallizzata o dorata sembra elegante e, abbinata a un maglione, è anche comoda! Sia che tu abbia bisogno di un look formale per una festa o di un look casual per un evento familiare, usa questi consigli per creare un look elegante ma comodo.