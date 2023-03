Elisabetta Canalis seduce con lo street style. La foto rivela la somiglianza pazzesca

Fonte: IPA Elisabetta Canalis, i look street style da copiare

Sempre alla moda, ma anche sempre in splendida forma. Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram una serie di foto: alcune la immortalano con indosso look street style da copiare, mentre un’altra fa emergere una somiglianza pazzesca. Si tratta di scatti di vita quotidiana che la mostrano in momenti diversi. Segni particolari? Senza dubbio bellissima, proprio come le hanno fatto notare i tanti follower su Instagram. Ma anche dotata di quella capacità di essere seducente in ogni occasione.

Elisabetta Canalis, lo street style seducente e comodo

Un look da giorno che sia comodo, alla moda ma anche seducente? Per rispondere a questa domanda citofonare a Elisabetta Canalis. La showgirl, infatti, nell’ultimo carosello di foto pubblicate su Instagram ha dimostrato come essere perfetta con pochi capi basic. E se, a questo, si aggiunge che è stata inondata anche di complimenti, si capisce facilmente perché abbia fatto centro.

Si tratta di un outfit da giorno, semplicissimo e facile da copiare. Elisabetta ha indossato dei jeans larghi e a vita bassa insieme a un top bianco. Essenziale ma sensuale, grazie al ventre (tonicissimo) lasciato scoperto. In un’altra foto indossa anche una giacca camouflage. Mentre le scarpe sono rigorosamente da ginnastica. Un look da copiare con l’arrivo della bella stagione, per essere non solo alla moda (la pancia scoperta è uno dei look più gettonati dalle star) ma anche comodi e con un tocco sexy.

Invece scorrendo si vede un altro look pazzesco sempre street style. Si tratta di quella che sembra una tutina, cut out su pancia e schiena e che lascia scoperta la parte inferiore del seno: in perfetto stile under cleavage, anche questo molto alla moda. E che regala quel gioco di vedo e non vedo, che è alla base di un look sensuale.

Del resto non stupisce che Elisabetta indossi dei capi perfetti, perché nel tempo ci ha abituati a scelte di stile sempre all’ultima moda. Dallo spacco proibitivo di un abito, abbinato con un cappello e stivali, al look arancione sfoggiato alla Milano Fashion Week, che sia sotto il sole di Los Angeles o tra le strade cittadine italiane, una cosa è certa: la showgirl non ha mai sbagliato un’uscita.

E piace sempre ai suoi tantissimi fan, che anche in questa occasione l’hanno riempita di complimenti sulla sua bellezza.

Elisabetta Canalis, la somiglianza più bella

Un carosello di foto che raccontano le sue giornate, in cui non manca quella con una persona speciale. Si tratta di mamma Bruna che è volata a L.A. per stare insieme alla figlia Elisabetta Canalis e alla nipote Skyler Eva.

In questi giorni è apparsa spesso anche nelle storie Instagram della showgirl, ma è l’immagine che ha condiviso a mostrare un dettaglio molto bello: Elisabetta e Bruna si somigliano moltissimo. Mamma e figlia sono entrambe bellissime e hanno tanto in comune, a partire da quei tratti mediterranei che lasciano il segno, fino allo sguardo profondo e intenso. Nulla da eccepire neppure per quanto riguarda il look infatti entrambe dimostrano di avere un grande stile.

Le due sono legatissime e queste giornate assieme sono davvero preziose, ancor di più se consideriamo il periodo particolare che la showgirl sta vivendo. Elisabetta Canalis sta divorziando dal marito Brian Perri e la vicinanza della mamma è importante, sia per lei che per la piccola Skyler Eva.