Elisabetta Canalis osa sempre di più su Instagram. Lo spacco proibitivo

Fonte: IPA Elisabetta Canalis: i look pazzeschi alla Milan Fashion Week

Un fisico pazzesco, che Elisabetta Canalis non ha paura di mostrare. E ne sono una prova tangibile le ultime foto che la showgirl ha pubblicato su Instagram in cui osa tantissimo e sfoggia uno spacco proibitivo che lascia scoperte le gambe perfette e muscolose.

E non sono in tante a poter sfoggiare, a 44 anni, un corpo come quello di Elisabetta Canalis, frutto di allenamenti costanti che lei mostra sul proprio profilo Instagram.

Elisabetta Canalis, lo spacco proibitivo

Bella e libera: le foto che ha condiviso Elisabetta Canalis la mostrano sorridente, mentre cammina e indossa un bellissimo abito bordeaux che rivela le gambe. Scoperta fino quasi alla vita, grazie a uno spacco proibitivo, Elisabetta sfoggia un fisico perfetto, muscoloso, tonico. Il frutto di tanti allenamenti che spesso condivide su Instagram con i suoi follower. Senza trucchi e senza inganni, Elisabetta Canalis è da sempre un’appasionata di attività fisica e il suo corpo parla per lei.

Nel look sfoggiato sul social non sfuggono gli accessori, minimal, ma che danno un tocco di carattere all’outfit. Elisabetta infatti ha indossato degli anfibi e un cappello a falde larghe, mentre i capelli sono lasciati scoilti e un po’ ribelli.

E a guardarlo bene sembra proprio che questo look la rappresenti, che abbia quel mix di classe e comodità, di carattere e praticità, che la showgirl predilige.

Se si scorre la sua bacheca Instagram, infatti, non può sfuggire che le mise che sceglie di indossare siano all’insegna della comodità, ma senza mai rinunciare a un tocco sensuale. Questa volta sono le gambe che fanno capolino dalla gonna, altre volte è stato il fisico statuario messo in evidenda da look metallici o da tutine ricoperte di strass. E poi largo a jeans strappati, maglie corte che lasciano scoperti gli addominali, camicie oversize indossate con micro short e stivali. Il look di Elisabetta Canalis è eclettico e perfetto per lei.

Elisabetta Canalis, la vita a Los Angeles tra sport e famiglia

Da diversi anni Elisabetta Canalis vive a Los Angeles anche se non sono rare le sue incursioni in Italia, sia per stare con la famiglia e gli amici, sia per questioni di lavoro.

E la showgirl condivide molto della sua vita americana, comprese le sessioni di sport. A L.A. si è trasferita tanti anni fa. In una passata intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva svelato una delle ragioni che l’aveva portata ad allontanarsi dall’Italia: “Per me è stata una persecuzione – aveva spiegato -. Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato”.

Sposata con Brian Perri, con cui da qualche tempo si vocifera tiri aria di crisi, insieme hanno Skyler Eva, che è un bellissimo mix di mamma e papà. Elisabetta per diverso tempo l’ha tenuta lontana dall’attenzione mediatica, sino a quando non ha deciso di mostrarla e ora la piccola è una vera e propria star dell’account social della mamma. Non solo per la bellezza, ma anche per la grande simpatia.

Per il momento Elisabetta Canalis non ha voluto commentare le voci che danno il suo matrimonio vicino al capolinea, si limita a continuare a pubbicare scatti di vita e lavoro. E va bene così.