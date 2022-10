Elisabetta Canalis, il look per Halloween: tuta aderente e caschetto all’ultimo grido

Fonte: IPA Paris Fashion Week, Canalis: sotto la giacca (quasi) niente

Sono tantissime le vip che stanno condividendo le ispirazioni e i look perfetti per Halloween, da salvarsi e da prendere come esempio. Tra queste è impossibile non citare Elisabetta Canalis, che ha optato per un outfit davvero alternativo: per festeggiare il periodo più spaventoso dell’anno, ha indossato una tuta di cristalli super aderente, che mette in risalto le sue forme. Non è un segreto, del resto, che ama allenarsi e mantenersi in super forma. Ma c’è di più: ha convinto il suo super (e improvviso) caschetto all’ultimo grido.

Elisabetta Canalis, il look per Halloween: tuta aderente realizzata in cristalli

Il 31 ottobre si festeggia Halloween e, come di consueto, vip nostrane e oltreoceano sfoggiano dei look da brividi o da sogno. I travestimenti non sono solo spaventosi, ma ci sono anche coloro che ricreano determinati personaggi. Invece del solito abito spettrale – streghe e fantasmi vanno per la maggiore – Elisabetta Canalis ha deciso di sfoggiare una tuta a dir poco scintillante.

La serata da “brivido” si è tenuta al Bar Lis, che è uno dei locali più famosi di Los Angeles: si trova proprio in uno dei punti più suggestivi, ovvero Hollywood. Di certo, è il locale in cui divertirsi e rilassarsi: sofisticato e di influenza chic, per la serata burlesque la Canalis è stata impeccabile, come al solito.

Il suo look, dobbiamo dirlo, non è solo incredibile ma anche abbastanza costoso. La jumpsuit – con effetto nude, ma tempestata di cristalli – è super aderente, e presenta anche una maxi scollatura. Il modello Eliza è firmato da Nadine Merabi, e il costo è di circa 510 euro. Un abito che non si può sfoggiare per tutte le occasioni, certo, ma è comunque in linea con il tema della serata.

L’acconciatura di Elisabetta Canalis per Halloween: il dettaglio imperdibile

Quello che ha colpito particolarmente, in realtà, è il nuovo hair look, anche se incuriosisce: è una parrucca, o la Canalis ci ha dato davvero un taglio? Questo potrebbe confermare le cosiddette voci di crisi che sono circolate nelle ultime settimane.

Elisabetta non ha mai tradito il suo look mediterraneo: un colore scuro, color cioccolato, ma ha quasi sempre tenuto lunghi i suoi capelli. Invece, nella foto per Halloween è apparsa con un taglio decisamente diverso dal solito, un caschetto all’ultimo grido. Potrebbe essere una parrucca? Certo, ma in ogni caso le dona particolarmente.

Elisabetta Canalis festeggia Halloween: nessuna traccia di Brian Perri

L’ex Velina di Striscia la Notizia al momento vive a Los Angeles insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri, anche se nelle ultime settimane si sono rincorse diverse voci di crisi. Un’indiscrezione che non ha trovato né conferma né smentita, ma c’è da dire che nelle foto di Halloween la Canalis è apparsa da sola, più in forma e sorridente che mai. Per il momento, in ogni caso, si sta godendo il relax e le feste: non ha voluto contribuire ad alimentare il mistero, anche se il caschetto è un dettaglio da non sottovalutare. Del resto, si sa: le donne ci danno un taglio proprio a partire dai capelli.