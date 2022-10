Elisabetta Canalis su Instagram, dal bikini autunnale al top metal: “Sei la donna perfetta”

Fonte: IPA Elisabetta Canalis: i look pazzeschi alla Milan Fashion Week

Tra l’estate e l’inverno c’è Elisabetta Canalis. E non stiamo parlando di una nuova stagione ma di una donna bellissima: parafrasando proprio una sua didascalia sotto una foto. Infatti su Instagram Elisabetta si è mostrata in alcuni scatti che mettono in mostra il suo fisico straordinario. Tanto che un utente le ha scritto “Sei la donna perfetta”.

E perfetta Elisabetta Canalis lo è davvero: fisico scolpito frutto di allenamenti costanti, una bellezza che è simbolo del fascino meditarraneo, e occhi capaci di bucare l’obiettivo.

Elisabetta Canalis, i look pazzeschi su Instagram

Che Elisabetta Canalis sia una donna bellissima ormai lo sappiamo, ma negli ultimi scatti pubblicati su Instagram ha superato se stessa senza nemmeno sforzarsi troppo.

In uno si mostra con un semplicissimo bikini autunnale: un triangolo nero accompagnato da pantaloni dello stesso colore. Unici dettagli sfiziosi una catenina con ciondolo dorato, orecchini e un accendino con la fiamma in primo piano. Elisabetta Canalis è la dimostrazione che non è necessario eccedere nei look per apparire. Lei che, con un outfit total black semplicissimo, lascia senza fiato. E c’è chi le ricorda che è “la donna perfetta”.

I capelli sono lasciati sciolti, il trucco è talmente impalpabile che Elisabetta sembra quasi essere al naturale. A corredo delle foto la conduttrice ha scritto “Between Summer and Winter”, ovvero “Tra estate e inverno”.

Altri scatti altro look, come quello sfoggiato nelle ultime foto in cui ha indossato un top metal verde. Una maglia che le aderisce al corpo come una seconda pelle, con maniche lunghe e collo alto. La pancia è lasciata scoperta, rivelando la tonicità del suo corpo perfetto. A completare il look, dei jeans chiari all’ultima moda: grazie al cut out infatti la cintura resta leggermente staccata dal resto dei pantaloni, rivelando un po’ di pelle in più. Ai piedi dei sandali con tacchi a spillo.

Ed Elisabetta Canalis è divina: ogni look che indossa mette in mostra il suo fisico tonico, elegante e sensuale.

Elisabetta Canalis, le voci di crisi con il marito

Sui social Elisabetta Canalis mostra i suoi look, i momenti trascorsi con la figlia Skyler Eva, le sessioni di allenamento. Racconta ma non troppo: ad esempio non ha fatto neppure un accenno alla presunta crisi con il marito Brian Perri. Da qualche giorno, infatti, circolano voci che darebbero la loro relazione al capolinea ma lei ha scelto – comprensibilmente – la strada del silenzio.

Ma del resto, se si guarda al passato, non è la prima volta che si parla di una presunta rottura tra i due, e ogni volta la coppia ha scelto di non commentare. Elisabetta Canalis e Brian Perri sono convolati a nozze nel 2014, nel 2015 è nata la figlia Skyler Eva: in tutti questi anni hanno sempre deciso di non dare corda ai pettegolezzi che sono via via circolati su di loro.

L’ultima indiscrezione è apparsa sul settimanale Nuovo e parla di amore finito o arrivato a un punto di non ritorno. Potrebbero anche questa volta rivelarsi solo indiscrezioni, oppure no. Una cosa è certa, se abbiamo imparato a conoscere Elisabetta Canalis e Brian Perri in questi anni, sappiamo che la loro risposta alle voci è sempre stata quella del silenzio e della riservatezza. E anche questa volta, che la crisi sia confermata o meno, la strada che scelgono è sempre la stessa.