Elisabetta Canalis mai così sensuale: il mini dress è un inno alla rinascita

Un periodo di vacanza e di pausa durante una fase della vita difficile: Elisabetta Canalis è volata in Messico e, da lì, si è mostrata con un look che è l’essenza stessa della sensualità: un mini dress che gioca con il vedo e non vedo e che è un inno alla rinascita.

Sarà che è il look perfetto per la spiaggia, sarà che la primavera è il momento dell’anno in cui la vita torna a manifestarsi in tutta la sua bellezza, ma pensando al periodo difficile che sta vivendo la ex Velina, sembra una rinascita in tutti i sensi.

Elisabetta Canalis, il look più sensuale che mai

Nei momenti più difficili avere la possibilità di staccare un attimo dalla propria vita è utile per fare il punto, raccogliere le idee e tornare più forte di prima. Nonostante la sua, comprensibile, riservatezza, si può immaginare che quello che sta vivendo Elisabetta Canalis non sia un periodo facile. Infatti, dopo nove anni dalle nozze, la showgirl e il marito Brian Perri si sono lasciati.

La notizia girava già da qualche tempo, ma da nessuno dei due sono mai arrivate conferme o smentite. Neppure dopo, quando sono uscite le notizie in merito ai documenti del divorzio. Le uniche parole proferite, secondo Il Corriere della Sera, a chi chiede “qualcosa in più” sarebbero state: “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente”.

E silenzio sia: infatti Elisabetta, come è giusto, continua con la sua vita. E lo ha fatto anche prendendo un po’ le distanze da tutto: è andata in Messico e ha condiviso qualche scatto sul suo profilo Instagram.

E non sfugge il mini dress super sensuale: un abito a fiori, con profonda scollatura che mette in mostra il suo fisico perfetto. Un vestito che ha il sapore della rinascita, un po’ perché mostra come Elisabetta voli alto sopra le voci che circolano sulla sua vita privata. Lascia agli altri i commenti e le supposizioni e continua a vivere: colorata e sorridente.

Il look è ben visibile anche in un video, in cui la si può ammirare mentre sorride e cammina per le scale, mostrando la schiena scoperta.

Elisabetta Canalis, la vacanza dopo la notizia del divorzio

Da quando la notizia dl divorzio da Brian Perri è iniziata a girare sono state davvero tante le supposizioni e i rumors, soprattutto in Italia dove la Elisabetta Canalis è uno dei personaggi televisivi più amati. Comprensibile, quindi, la decisione di staccare un po’ e prendere le distanze fisiche e mentali da quello che si dice sulla sua vita privata. Soprattutto perché Elisabetta è sempre stata molto riservata in merito, infatti da parte sua non è uscita alcuna dichiarazione.

Da quello che è circolato pare che i due abbiano chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva. E pare che la crisi fosse già iniziata da tempo: il settimanale Oggi ha rivelato che il legame tra i due si era incrinato già quattro anni fa a causa dei caratteri inconciliabili e che il ritorno in Italia della showgirl per il programma Vite da Copertina non sia piaciuto all’ormai ex marito. Rumors, perché dai diretti interessati, per il momento, non è arrivata alcuna dichiarazione.