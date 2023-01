Elisabetta Canalis, look casual e pancia scoperta. Ma non sfugge un dettaglio

Fonte: IPA Paris Fashion Week, Canalis: sotto la giacca (quasi) niente

Il 2023 è iniziato all’insegna dello stile e della moda casual per Elisabetta Canalis, che su Instagram ha condiviso un look molto intrigante, che possiamo anche copiare. Al momento la Canalis – che vive a Los Angeles – si trova a Milano. In occasione delle festività è ritornata a casa in Italia. Ma non è sfuggito ai più un dettaglio sul suo profilo Instagram, che ha di certo incuriosito: la continua assenza del marito Brian Perri, con cui è sposata dal 2014.

Elisabetta Canalis, il look casual su Instagram

Elisabetta Canalis ama follemente l’Italia, dove ritorna sia per gli affetti che per il lavoro ogni volta che può: ha scelto di trascorrere le feste in Sardegna e a Milano, dove, bloccata a casa per il temporale, ha condiviso un look poco invernale su Instagram, sfidando le temperature di gennaio.

Più che una tuta, però, la Canalis ha voluto sfoggiare un outfit casual – stile che ama profondamente e di cui è spesso Regina insieme a Elodie – con pantaloni oversize con coulisse. Un modello super pratico e adatto a questa stagione, in cui amiamo vestirci alla moda, senza però rinunciare alla comodità.

Un altro dettaglio del suo look che ci è piaciuto proprio tanto è il crop top dolcevita. Al pantalone-tuta, infatti, ha voluto abbinare un crop top nero e super aderente, lasciando l’addome scoperto. Risulta semplice nel complesso, anche per l’acconciatura, dal momento in cui ha raccolto i capelli in una coda alta. Casual, cool, ma soprattutto stilosa, come sempre.

Elisabetta Canalis e Brian Perri: la crisi e l’assenza

Il 2022 è stato un anno funesto per le coppie di lunga data: in tanti si sono detti addio, da Ilary Blasi e Francesco Totti a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Per qualche tempo anche Elisabetta Canalis e Brian Perri sono stati al centro delle indiscrezioni, tanto che si sussurrava fossero vicini all’addio. Anche nel video che ha condiviso sul suo 2022 in 20 secondi su Instagram, la Canalis si è mostrata maggiormente da sola o con la figlia, come ha fatto notare anche Oggi.

“Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”, aveva scritto Nuovo sul rapporto tra la Canalis e Perri. A Los Angeles, per esempio, in occasione del premio speciale ITTV/ECOFLIX Award, la conduttrice di Vite da Copertina si è presentata da sola a novembre. Il suo impegno nella salvaguardia degli animali e il sostegno alle campagne animaliste l’ha portata a ricevere diversi onori all’ITTV Forum&Festival. Ma di Perri anche allora nessuna traccia.

La foto con la figlia Skyler Eva per smentire la crisi

La Canalis tuttavia non ha mai voluto dare troppo adito alle voci di crisi, tanto che, alla fine, per scacciare le indiscrezioni ha pubblicato uno scatto di famiglia a ottobre, in occasione di una festa in maschera. La figlia Skyler Eva, vestita da Hermione Granger, era al centro della foto, con ambedue i genitori a sostenerla. Nessuna crisi, o magari solo voglia di privacy. In ogni caso, l’ex Velina indimenticabile di Striscia la Notizia sembra più felice (e bella) che mai.