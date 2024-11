Ascolti tv del 20 novembre, trionfo Silvia Toffanin che vince su Mara Venier

Silvia Toffanin ha debuttato su Canale 5 con "This is me" e vola a 3,2 milioni di spettatori, anche se su Rai 1 c'era Mara Venier

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Il palinsesto televisivo di mercoledì 20 novembre ha visto sfidarsi Silvia Toffanin che su Canale 5 ha debuttato con This is me e Mara Venier che su Rai 1 ha condotto Noi e…, la serata per l’Unicef.

Così, la battaglia degli ascolti tv è stata combattuta da due prime donne. Silvia Toffanin arriva in prima serata sull’ammiraglia di Mediaset con il programma This is Me. Ieri sera è andata in onda la prima di tre puntate dove la presentatrice racconta gli inizi ad Amici di alcuni famosissimi artisti di oggi. Ed è andata benissimo. Il pubblico ha risposto con entusiasmo e lo share è volato al 22,24%.

Lo show della Toffanin si è scontrato con Noi e…, la serata per l’Unicef condotta da Mara Venier su Rai 1 che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Riccardo Cocciante, Luca Argentero e Cristina Marino, Patty Pravo, Lino Banfi con la nipote Virginia, Sal Da Vinci, Francesco Paolantoni, Anastasija Kuzmina, Alessandra Mastronardi, Francesco Gabbani, Stefania Sandrelli e la nipote Elena, Clara e Gabriele Corsi.

Rai 3 ha presentato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli si è occupata della scomparsa del giovane Riccardo, 19 anni, con la mamma e la nonna, presenti in studio. Su Rete 4 a Fuori dal Coro Mario Giordano ha proseguito l’inchiesta sui disservizi della sanità pubblica: tra le testimonianze, quella di una donna al settimo mese di gravidanza che non riesce a sottoporsi agli esami prescritti dal medico nei tempi previsti.

Mentre su La7 è andato in onda Aldo Cazzullo con Una giornata particolare, dedicata alle ultime ore di Pompei.

Prima serata, ascolti tv del 20 novembre: This is Me parte al 22,24% di share

Su Rai 1 Noi e… è seguito da 1.525.000 spettatori pari al 9.69% di share. Su Canale5 l’esordio di This is Me incolla al piccolo schermo 3.213.000 spettatori con uno share del 22.24% (Buonanotte: 1.061.000 – 20.7%). Il programma ha ottenuto 9.455.000 contatti. Su Rai2 Stucky intrattiene 1.562.000 spettatori pari al 7.83%. A seguire The Bad Guy segna 476.000 spettatori con il 3.18%.

Su Italia1 xXx – Il ritorno di Xander Cage incolla davanti al video 757.000 spettatori (4.36%). Su Rai3 Chi l’ha visto? interessa a 1.567.000 spettatori e il 9.39% (presentazione di 13 minuti: 1.394.000 – 6.52%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 697.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.320.000 spettatori e il 7.62%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 415.000 spettatori con il 2.1% (episodio in replica in seconda serata: 230.000 – 1.8%). Sul Nove la terza puntata de La Corrida diverte 1.132.000 spettatori (6.1%), nella prima parte e 694.000 spettatori (7.2%), nell’ultima parte denominata Il Vincitore.

Access Prime Time, dati del 20 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.506.000 spettatori (21.71%), mentre Affari Tuoi raduna 5.594.000 spettatori (26%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.990.000 spettatori pari al 13.89%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 504.000 spettatori con il 2.32%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.043.000 spettatori con il 5.04%, nel primo episodio, e 1.385.000 spettatori con il 6.41%, nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.120.000 spettatori (5.34%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.680.000 spettatori (7.76%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.045.000 spettatori e il 4.99% nella prima parte e 1.077.000 spettatori e il 4.95% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.932.000 spettatori e l’8.95%. Su Tv8 100% Italia gioca con 439.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 587.000 spettatori con il 2.8%, nella prima parte, e 678.000 spettatori con il 3.1%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.949.000 spettatori pari al 20.07%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.055.000 spettatori pari al 22.95%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.368.000 spettatori (16.93%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.508.000 spettatori (20.75%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (499.000 – 3.71%), Medici in Corsia totalizza 289.000 spettatori con l’1.83%, nel primo episodio, e 456.000 spettatori con il 2.34%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 478.000 spettatori (3.27%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 460.000 spettatori (2.65%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.609.000 spettatori (14.12%). A seguire Blob segna 1.186.000 spettatori (5.85%) e Nuovi Eroi sigla 938.000 spettatori (4.53%). Su Rete4 La Promessa appassiona 919.000 spettatori (4.68%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 276.000 spettatori pari all’1.72%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con il 2.2%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 400.000 spettatori con il 2.1%.