Ascolti tv del 27 novembre, This is Me vince nello scontro con Domenico Modugno

Silvia Toffanin torna su Canale 5 con "This is Me", Rai 1 risponde con il documentario evento su Domenico Modugno per i 30 anni dalla morte

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin domina la serata di mercoledì 27 novembre con la seconda puntata di This is Me, su Canale 5. Rai 1 ha risposto con un artista leggenda, proponendo il docu-film, Domenico Modugno, l’italiano che incantò il mondo ma ha perso la battaglia dello share.

Dopo il successo della scorsa puntata, Silvia Toffanin non vuole perdere il podio degli ascolti tv e così è stato col suo 21,14%. Nel secondo appuntamento dello Speciale Amici-Verissimo, su Canale 5, che celebra gli artisti resi famosi dal programma di Maria De Filippi, super ospiti sono state Annalisa e Alessandra Amoroso. Invece Rai 1 ha mandato in onda il documentario evento Domenico Modugno, l’italiano che incantò il mondo in occasione dei 30 anni dalla morte di uno degli artisti italiani più grandi e famosi al mondo.

Su Rai 3 il mercoledì sera va sempre in onda Chi l’ha visto? La puntata aveva come focus i femminicidi e la violenza sulle donne. Durante la puntata si è parlato della storia di Greta, cantante rock scomparsa a Porto Tolle: stava male e temeva di aver subito un avvelenamento da metalli pesanti e della storia di Francesca, uccisa e messa in un borsone dal marito che lo ha gettato nelle campagne del cagliaritano.

Su Rete 4 a Fuori dal Coro, Mario Giordano ha affrontato il tema dell’immigrazione con l’intervista a Mickaëlle Paty, sorella di Samuel, il professore francese ucciso nel 2020 da un islamico radicale che, insieme ad altre sette persone, è ora a processo a Parigi. Inoltre, sono state approfondite le più recenti vicende di cronaca: partendo dai disordini nel quartiere Corvetto di Milano dopo la morte di Ramy Elgaml, fino all’aggressione di un giovane barista che ha sventato un borseggio nel centro storico di Venezia e che racconterà la sua vicenda ai microfoni della trasmissione.

Prima serata, ascolti tv del 27 novembre, Silvia Toffanin batte tutti: This is Me tocca il 21,14% di share

Su Rai 1 Domenico Modugno: L’italiano che incantò il mondo è piaciuto a 1.873.000 spettatori pari al 10.51% di share. Su Canale5 – dalle 21.34 alle 0.54 – la seconda puntata di This is Me conquista 2.928.000 spettatori con uno share del 21.14% (Buonanotte di 14 minuti: 833.000 – 19.2%). Su Rai2 Stucky ottiene 1.427.000 spettatori pari al 7.42%. A seguire The Bad Guy segna 368.000 spettatori con il 2.42%.

Su Italia1 Bastille Day: Il colpo del secolo piace a 894.000 spettatori (4.77%). Su Rai3 Chi l’ha visto? interessa a 1.492.000 spettatori e il 9.14% (presentazione: 1.115.000 – 5.37%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 614.000 spettatori (4.36%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.084.000 spettatori e il 6.22%. Su Tv8 l’incontro di Champions League Liverpool-Real Madrid ottiene 1.146.000 spettatori con il 5.9%. Sul Nove La Corrida raduna 945.000 spettatori (5.1%), nella prima parte, e 675.000 spettatori (6.6%) nell’ultima parte Il Vincitore in onda dalle 23:12 alle 0.37.

Access Prime Time, dati del 27 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti 4.736.000 spettatori (23.39%), mentre Affari Tuoi raduna 5.825.000 spettatori (28.11%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.459.000 spettatori pari all’11.87%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 605.000 spettatori con il 2.91%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.330.000 spettatori con il 6.46%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.179.000 spettatori (5.79%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.591.000 spettatori (7.67%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.075.000 spettatori e il 5.26% nella prima parte e 963.000 spettatori e il 4.64% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo interessa 1.692.000 spettatori e l’8.18%. Su Tv8 Champions League Live raccoglie 402.000 spettatori (2%).. Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 567.000 spettatori con il 2.8%, nella prima parte, e 630.000 spettatori con il 3%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.978.000 spettatori pari al 21.21%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.347.000 spettatori pari al 25.08%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.323.000 spettatori (17.52%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.564.000 spettatori (21.55%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (548.000 – 4.35%), Medici in Corsia totalizza 362.000 spettatori con il 2.36%, nel primo episodio, e 441.000 spettatori con il 2.32%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 404.000 spettatori (2.66%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 648.000 spettatori (3.46%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.529.000 spettatori (13.96%). A seguire Blob segna 1.134.000 spettatori (5.83%) e Nuovi Eroi sigla 953.000 spettatori (4.71%). Su Rete4 La Promessa appassiona 877.000 spettatori (4.57%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 262.000 spettatori pari all’1.69%. Su Tv8 4 Ristoranti piace a 429.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 238.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics intrattiene 448.000 spettatori con il 2.3%.