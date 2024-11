This is me, le pagelle della seconda puntata: Annalisa non cambia mai (9), il lato segreto di Anbeta (8)

Le pagelle della seconda puntata di This is me, che ha avuto come protagoniste Annalisa, Anbeta e Alessandra Amoroso

Fonte: IPA Annalisa

Ci sono alcuni nomi che non hanno bisogno di presentazioni, e a volte neppure di cognomi, Annalisa, Ambeta e Alessandra Amoroso sono tra questi. Tre delle protagoniste più amate nella storia di Amici sono state le protagoniste della seconda puntata di This is me, in onda nella prima serata di Canale 5 di mercoledì 27 novembre. Una serata che ha confermato l’esordio della trasmissione che porta Silvia Toffanin in prima serata, in un piacevole crossover tra le intime interviste di Verissimo e la scalata al successo proposta dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Senza troppi colpi di scena né effetti speciali, This is me continua, nel suo piccolo, a convincere, e a tenere incollati allo schermo tutti coloro affezionati agli allievi di Maria.

Annalisa, semplice come il primo giorno. Voto: 10

Assieme a Emma Marrone – che di This is me è stata protagonista alla prima puntata – è Annalisa il più grande successo della scuola di Amici. Un successo a gasolio, ci ha messo un po’ a carburare, ma una volta partita nessuno la ferma più. Sempre presente al tradizionale Festival di Sanremo, da un paio di anni la musica di Annalisa è passata ad animare le discoteche di tutta Italia, e lei si è trasformata da ragazza della porta accanto a icona disco. Il cambiamento, però, è soltanto nel look e lei resta la brava ragazza che imparammo ad amare parecchi anni fa dietro i banchi della scuola più famosa della televisione.

“Non sono così cambiata, sono cresciuta. – ha detto la cantante nel corso dell’allegra intervista condotta da Silvia Toffanin – Mi sento più consapevole e libera. Ero bloccata, avevo paura di non saper fare bene. Negli anni mi sono alleggerita, ho capito che se sbagli non succede niente, la prossima volta farai meglio”. Sono parole di una donna realizzata, anzi all’apice del successo, ma che nonostante la sua testa svetti tra le stelle, mantiene i piedi ben piantati per terra.

Anbeta svela il suo lato nascosto. Voto: 8

Sono trascorsi oltre vent’anni da quando Anbeta Toromani ha portato la danza classica nella scuola di Amici, ma chi se la dimentica. Uno dei talenti più brillanti nella storia della scuola televisiva, portata in Italia dal collega e amico Kledi Kadiu e poi scelta dalla maestra Carla Fracci. Anbeta si era fatta notare, oltre che per la grazia dimostrata sulle punte, anche per un caratterino di ferro. Figlia di un militare, era tanto giovane quanto rigida e severa. Ma nel corso della puntata di This is me ha mostrato il suo lato nascosto.

Ha raccontato dell’emozione di aver vissuto un’avventura così grande in un’età così piccola. L’orgoglio di aver avuto la possibilità di danzare fianco a fianco con Carla Fracci e l’affetto che la lega alla sua mamma, dalla quale il lavoro la tiene spesso lontana. Si è mostrata anche divertente, svelando i retroscena della storia d’amore tra due ballerini, delle litigate in sala prove e dei battibecchi casalinghi. Insomma, anche se quando balla sembra un angelo, Anbeta ci ha rivelato di essere come tutte noi altre, e ci è piaciuta.

Alessandro Macario, un vero cavaliere. Voto: 8

Comparso quasi a sorpresa, per accompagnare il suo grande amore in un romantico passo a due, è arrivato nello studio di This is me Alessandro Macario, il ballerino professionista, marito di Anbeta da lunghi anni. Sempre un passo indietro, per lasciar brillare lei, dopo essersi complimentato con Annalisa (di cui si è dichiarato un grande fan), è tornato a concentrarsi solo su Anbeta. La donna che l’ha fatto innamorare con “i suoi occhi malinconici” e che adesso detta legge in casa, imponendogli il divieto assoluto di avvicinarsi ai fornelli. Ma nonostante i battibecchi, Alessandro, romanticissimo, è sicuro: “Io non potrei immaginare di stare senza di lei, è l’amore della mia vita”.

Alessandra Amoroso tira fuori la grinta. Voto: 7

Gli autori birichini hanno mostrato, nel corso della puntata, il lato più spigoloso di Alessandra Amoroso. Ce l’hanno riproposta quando, ancora ragazzina, trascorreva il tempo a piangere con i professori e urlare contro le telecamere. Perché aveva paura di non meritarsi la luce dei riflettori e pativa la “censura” imposta dall’essere costantemente di fronte a una telecamera. Ma Maria De Filippi e i maestri della scuola di Amici hanno creduto in lei, più di lei, e il resto è storia. Oggi Alessandra Amoroso è una delle pop star più seguite della musica italiana e si gode senza più timori le luci della ribalta. Continua forse a non essere la più simpatica della classe, ma per i bravi la simpatia è un vezzo non indispensabile.

Andreas Muller e Veronica Peparini affiatatissimi. Voto: 8

Lì dove c’è Andreas Muller, c’è anche Veronica Peparini. L’ex vincitore di Amici, oggi nella scuola come ballerino professionista, anche sul divano di This is Me ha voluto al suo fianco il suo più grande amore. E nel corso della puntata, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin, Andreas è tornato a mostrare quanto per lui sia importante la famiglia. Riguardando al percorso che lo ha portato al successo, ai sacrifici compiuti e alle lezioni imparate, la mente è corsa subito alle sue bambine, alle piccole Penelope e Ginevra, arrivate non senza difficoltà ad illuminare la vita di mamma e papà nel marzo di quest’anno. “Ogni esperienza è un insegnamento che proverò a trasmettere alle mie figlie” sono state le tenerissime parole del ballerino. Mentre c’era lì anche Veronica, come sempre, a tenerlo per mano.

Silvia Toffanin impeccabile, troppo. Voto: 6

Anche in prima serata, Silvia Toffanin continua a fare quel che fa ogni pomeriggio del fine settimana nel salotto di Verissimo. Si limita a stare sempre un passo indietro, per lasciare la parola ai propri ospiti. È la formula vincente nelle interviste pomeridiane, ma quando il sole tramonta e lo studio si riempie di musica e ballerini, non spiacerebbe vedere qualcosa di più. All’impeccabile padrona di casa diamo un 6 di incoraggiamento, nella speranza che, puntata dopo puntata, si sciolga un po’ e tiri fuori la verve necessaria a uno show che si offre sì come un talk, ma con l’allegria di un varietà.