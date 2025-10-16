Ascolti tv del 15 ottobre, Silvia Toffanin debutta contro Montalbano. E De Martino è tornato

Silvia Toffanin ha debuttato su Canale 5 con "This is me" e si scontra con Montalbano su Rai 1. Mentre Stefano De Martino è tornato con "Affari Tuoi": chi vince?

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

La grande novità della serata televisiva del 15 ottobre è stata Silvia Toffanin con la nuova stagione di This is Me su Canale 5. E si è scontrata con un colosso, Il Commissario Montalbano su Rai 1.

Intanto, dopo aver saltato un appuntamento per lasciare spazio alla Nazionale di calcio, è tornato nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1. Ma per Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5, non ha fatto una grande differenza.

Silvia Toffanin ha debuttato col botto, nel senso che Il Commissario Montalbano, anche se in replica, è un campione di share. Ma la presentatrice si gioca tutto sugli ospiti della prima puntata, Gigi D’Alessio, Eleonora Abbagnato e Alberto Tomba.

Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto? dove si è parlato della morte di Manuela Murgia. Su Rete 4 è andato in onda RealPolitik. Italia 1 ha trasmesso il film The Great Wall , mentre su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Occhi di gatto. La7 ha trasmesso Una giornata particolare.

Prima serata, ascolti tv del 15 ottobre: Montalbano batte This is Me

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 3.072.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 This is Me ha conquistato 2.558.000 spettatori con uno share del 18.6%.

Su Rai2 Occhi di Gatto intrattiene 555.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 The Great Wall ottiene 1.095.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.384.000 spettatori (9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 443.000 spettatori (3.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.227.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 375.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Circo Massimo raduna 216.000 spettatori con l’1.3%.

Access Prime Time, dati del 15 ottobre: La Ruota della Fortuna vola

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.111.000 spettatori (20.9%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.775.000 spettatori (23.2%) dalle 20:51 alle 21:51. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.248.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.297.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:46 alle 21:48.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 431.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.202.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.112.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.460.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 966.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 832.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.647.000 spettatori (8%). Su Tv8 Foodish arriva a 571.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 428.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.956.000 spettatori pari al 23.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.154.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.202.000 spettatori (19.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.210.000 spettatori (21.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (412.000 – 3.7%), N.C.I.S. Hawai’i totalizza 429.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 558.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio.

Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 285.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. Miami segna 573.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.355.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 990.000 spettatori (5.4%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 869.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 854.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa appassiona 914.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 255.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 399.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (256.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 584.000 spettatori con il 3.2%.