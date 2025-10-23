Ascolti tv del 22 ottobre, Gerry Scotti nell’Olimpo: De Martino fa quel che può

Su Canale 5 Silvia Toffanin ha condotto "This is Me", "Montalbano" su Rai1 e a "Chi l'ha visto?" l'intervista a Sempio. De Martino resta lì

La partita degli ascolti tv, mercoledì 22 ottobre, si è giocata in prima serata tra Il Commissario Montalbano in replica su Rai 1 e This is Me con Silvia Toffanin su Canale 5. Mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? ha mandato in onda l’intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

In effetti, il caso di Garlasco è ancora al centro di numerosi trasmissioni televisive. Dopo le indagini de Le Iene presentano Inside che ha ottenuto un buon risultato di share, Chi l’ha visto?, che da sempre si è occupato del delitto di Chiara Poggi, ha intervista Andrea Sempio: “Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi”.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 RealPolitik e su Italia 1 il film The Legend of Tarzan. Invece su Rai 2 è andata in onda la prima puntata della settima stagione di 9-1-1. Su La7 a Una giornata particolare si è parlato della morte di Cleopatra.

Nel prime time invece ha continuato a tenere banco la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, anche se sembra che per Affari Tuoi non ci sia molto da fare.

Prima serata, ascolti tv del 22 ottobre: Toffanin batte Montalbano

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 This is Me ha conquistato 2.867.000 spettatori con uno share del 21.2%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 520.000 spettatori pari al 3.1%.

Su Italia1 The Legend of Tarzan appassiona 798.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.392.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 409.000 spettatori (3.2%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.019.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Chelsea-Ajax ottiene 482.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Circo Massimo raduna 211.000 spettatori con l’1.3%.

Access Prime Time, dati del 22 ottobre: Gerry Scotti boom al 27%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.936.000 spettatori (20.1%) e, dopo la presentazione di 4 minuti (3.557.000 – 17.9%), Affari Tuoi arriva a 4.317.000 spettatori (21.4%) dalle 20:50 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (4.461.000 – 22.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.436.000 spettatori pari al 27.1% dalle 20:49 alle 21:53.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 360.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.200.000 spettatori (6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.159.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.467.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.004.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 830.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.717.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 311.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 515.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 3.095.000 spettatori pari al 23.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.125.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.962.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.115.000 spettatori (20.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (354.000 – 3.1%), N.C.I.S. Hawai’i 387.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio e 590.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 425.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. Miami segna 695.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.218.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 933.000 spettatori (5.2%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 863.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 811.000 spettatori (5%), mentre La Promessa appassiona 983.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 282.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 346.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (268.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 622.000 spettatori con il 3.5%.