Ascolti tv del 29 ottobre, Silvia Toffanin non teme Montalbano. De Martino non regge

Silvia Toffanin è tornata in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata di This Is Me. E ancora una volta si è trovata ad affrontare un rivale ostico, ossia Il Commissario Montalbano su Rai 1.

Ma Zingaretti non fa più così paura, visto che lo scorso 22 ottobre è stato costretto a cedere il primo posto nella classifica degli ascolti tv proprio alla Toffanin. D’altro canto, prima o poi doveva succedere visto che si tratta di repliche.

Intanto, su Rai 3 è andato in onda Chi l’ha visto? che ha ospitato in studio Piera Maggio che si è presentata con il nuovo volto di Denise realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. La speranza della donna è che sua figlia possa riconoscersi. Rete 4 ha trasmesso RealPolitik. Mentre La7 ha trasmesso Una giornata particolare dedicata a Leonardo Da Vinci.

Intanto nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi è sempre in difficoltà. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti sembra inarrivabile.

Prima serata, ascolti tv del 29 ottobre

Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.772.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 This is Me ha conquistato 3.016.000 spettatori con uno share del 23.3%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 487.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Hercules – La leggenda ha inizio incolla davanti al video 805.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3, dopo la presentazione di 26 minuti (994.000 – 4.8%), Chi l’ha Visto? segna 1.423.000 spettatori (9.4%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (564.000 – 2.8%), Realpolitik totalizza 345.000 spettatori (2.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.303.000 spettatori e il 7.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 307.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo la presentazione di 50 minuti (167.000 – 0.9%), Circo Massimo raduna 157.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 Trespass fa sintonizzare 288.000 spettatori (1.5%). Su Iris Contact è seguito da 232.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie We Were Soldiers sigla 201.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium Ballando con le Stelle è scelto da 106.000 spettatori (0.8%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia… E poi arriva a 519.000 spettatori e il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 29 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.002.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.644.000 spettatori (22.2%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.897.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.067.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:47 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 467.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.126.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.183.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.472.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 988.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 735.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.671.000 spettatori (8%). Su Tv8 Foodish arriva a 534.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 511.000 spettatori con il 2.5%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 756.000 spettatori e il 3.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.217.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.409.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.203.000 spettatori (16.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.997.000 spettatori (18.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (325.000 – 2.6%), N.C.I.S. Hawai’i ottiene 426.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 555.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 288.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. Miami segna 651.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.447.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.075.000 spettatori (5.9%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 985.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 840.000 spettatori (5%), mentre La Promessa intrattiene 934.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 280.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 356.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (278.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 572.000 spettatori con il 3.1%.

