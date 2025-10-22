La puntata del 22 ottobre di Affari Tuoi è stata molto particolare: la concorrente ha cambiato e ripreso gli stessi 2 pacchi più volte

Dopo 20 puntate, Giorgia (Lombardia) è stata scelta per disputare finalmente la sua partita ad Affari Tuoi. Serena e sorridente, ha beccato proprio il pacco numero 20. Al suo fianco il fratello Edoardo e, dopo qualche battuta sul lavoro della concorrente, pronunciato rigorosamente in inglese (Guest relation manager), la partita ha inizio.

Una partita normale

Non è cosa comune, di questi tempi, portare avanti una gara “normale”, senza picchi in un senso o nell’altro. I tiri di Giorgia sono molto equilibrati. Le consentono di assicurarsi 1.000 euro grazie a Gennarino ma, al tempo stesso, le fanno perdere 50 e 75mila.

E quel pacco numero 20? Lo ha cambiato alla prima occasione, senza pensarci troppo. Qualcuno avrebbe potuto pensare che fosse fortunato, rappresentando proprio le venti puntate precedenti. Questa però è la 21esima per lei, in effetti, che se ne disfa e rinuncia alla bellezza di 5 euro.

E così su questa linea, con 30mila andati e poco dopo 500 euro. Un totale equilibrio che ha spinto il Dottore a fare la prima offerta di serata: 21mila euro. Uno sguardo al foglio, che un po’ sembra tentare più il fratello Edoardo. E così il foglio viene tritato.

Triplo cambio e fortuna terminata

Il Dottore ripete una frase, attraverso la voce di Stefano De Martino: “Questa partita può virare da un momento all’altro”. E di colpo così accade ma, purtroppo per Giorgia, non nel modo sperato. Becca due rossi e un blu, ma poi accetta il cambio, rinuncia al 15, che non apre, e pesca il 6.

Poco dopo si ritrova a osservare il pacco nero nel 9 e vede sfumare 100mila euro. Con 300mila e 200mila ancora in palio, però, l’offerta sale a 30mila euro. Una somma che li tenta, anche perché il pensiero va alla madre, che appare in una foto. È chiaro come la loro famiglia ne abbia vissute tante, perché gli occhi di Edoardo diventano subito lucidi: “Questi soldi mi risolverebbero un po’ di problemi ma ringrazio il Dottore e vado avanti”.

E poi? 200mila euro cancellati dal tabellone, con ancora 4 blu a intimorire. Ed ecco la scelta inaspettata. C’è un motivo se Giorgia non ha aperto il 15, perché a quel numero tiene e allora ecco la proposta di cambio del Dottore. Sorprendendo tutti, la concorrente decide di andare a riprenderselo. Addio al 6 e bentornato 15, dunque. Una scelta di cuore e istinto.

Purtroppo, però, i 300mila non erano in nessuno dei due, bensì nel pacco numero 3, che viene aperto e distrugge i sogni dei due fratelli. L’ultima offerta è di 3mila euro, che non bastano per aiutare mamma e allora si triturano istantaneamente.

Senza precedenti

All’atto finale, il Dottore non poteva fare altrimenti che proporre un nuovo cambio. Dice di non aver mai visto qualcosa del genere. Da partita normale a unica. Il 15 è lì sul banco ma dall’altra parte c’è il 6. Da una parte 0 e dall’altra 20mila euro.

Una scelta molto sofferta, che genera una gran tensione. Tutti gli amici “pacchisti “ le consigliano di cambiare e tornare a prendersi il 6 ma non è un gesto facile. Soffre perché vorrebbe tornare a casa con una somma per aiutare la madre e i sensi di colpa per le offerte rifiutate prima si fanno sentire.

Alla fine però accetta il cambio, riprende il 6 e se lo fa recapitare da suo fratello: “Non voglio guardare”. Incredibilmente, l’ennesimo cambio è colmo di gettoni d’oro. Un rosso che ridà il sorriso ai fratelli e scatena il nuovo balletto in studio, tanto anticipato.