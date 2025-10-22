Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Una gara molto equilibrata, quella di mercoledì 22 ottobre de La Ruota della Fortuna. Occhi puntati ovviamente su Daniela, campionessa in carica che ha segnato un record incredibile. È infatti la concorrente ad aver vinto di più in questo game show: ben 242.700 euro in appena due puntate.

Al suo fianco però Alice e Tommaso, rispettivamente studentessa e professore. I due hanno dimostrato di saperci fare e la sfida è stata molto combattuta. Ecco com’è andata a finire.

Testa a testa

Gerry Scotti ha sempre un debole per i giovani concorrenti. Tutti ricordano la puntata in cui si è commosso nell’annunciare il trionfo economico di una ragazza. Per questo motivo si è subito affezionato alla 20enne Alice.

Lei ha giocato molto bene, gareggiando alla pari con la campionessa. Mente molto agile che, unita a un pizzico di fortuna, le avrebbe permesso di vincere una Fiat Panda, se fosse divenuta campionessa. Un colpo di sfortuna l’ha però di colpo fatta precipitare dal piedistallo sul quale si era arrampicata. Purtroppo la “bancarotta” è sempre dietro l’angolo in questo gioco.

Da qui in poi ha fatto una gran fatica a recuperare il terreno perso. Nella volata finale è infatti rimasta indietro, guardando gli altri due giocarsi il titolo di campione. Alla fine, però, Daniela ha dovuto arrendersi a Tommaso, che l’ha battuta per 22.100 a 6.100 euro.

Il nuovo campione

La sorte ha selezionato le tre buste per il nuovo campione che, mentre Gerry Scotti si diverte a imitare malamente un giapponese, inventandosi un nome e proponendo una pronuncia italiana stereotipata, si prepara all’ultimo gioco.

Il prof è molto carico e così la prima busta se la aggiudica in appena 3 secondi. Applausi dallo studio intero, compresi Scotti e Samira Lui. Ma non solo, dal momento che dimostra una grande freddezza anche in occasione della seconda busta. Gli sono bastati altri 5 secondi, arrivando con 52 totali all’ultima busta. Un traguardo che lascia prevedere un campione davvero competitivo e capace.

Come sempre, poi, la terza busta è quella che fa sudare di più. Il prof si prende il suo tempo ma poi l’illuminazione. Arrivato a 14 secondi, dà la risposta ed è quella giusta. La sorella non riesce a trattenere ancora le lacrime e lo guarda fare una mossa a sorpresa. Ha mostrato rispetto dei soldi e ha accettato la prima apparsa: 15mila euro. Il montepremi totale è stato dunque di 27.100 euro, mica male. Una scelta saggia e umile, che lo ha premiato. La sorte ha voluto, infatti, che nel terzo pacco ci fosse la spesa per un anno, che si è sommata al resto della vincita. Ben più di quanto vinto nella stessa serata ad Affari Tuoi.