Gerry Scotti imbattibile contro De Martino: il “consigliere speciale” dietro al successo

Gerry Scotti e la sua "Ruota della Fortuna" sono ormai imbattibili, e dietro al successo c'è un consigliere speciale: il figlio Edoardo

IPA Gerry Scotti

Stefano De Martino ha definito Gerry Scotti come il “senatore” della televisione. E con ogni ragione: zio Gerry è sempre stato tra i conduttori di punta, tra i volti più familiari e riconoscibili. E il 2025 è decisamente il suo anno: la “rivoluzione” che si è tenuta a Mediaset lo ha visto come diamante della stagione, con il ritorno di un programma cult come La Ruota della Fortuna. Le novità apportate hanno funzionato; in estate il boom, poi lo scontro con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, e infine il risultato favorevole. La Ruota piace, e dietro al successo di Zio Gerry ci sarebbe un consigliere molto speciale.

Il successo di Gerry Scotti: il consigliere è il figlio Edoardo

Nella stagione televisiva 2024/2025, il conduttore di punta è stato Stefano De Martino, che ha accettato la sfida raccogliendo l’eredità post-Amadeus. De Martino se l’è cavata egregiamente e tutt’oggi è impossibile parlare di “flop”, ma i numeri sono chiari. Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna funzionano, e hanno di certo acceso la rivalità tra le Reti, tra Rai1 e Canale5.

Stando a quanto scritto da Giusepppe Candela sul settimanale Chi, Scotti avrebbe un consigliere di fiducia davvero speciale, ovvero il figlio Edoardo, che tra l’altro “gestisce il suo mondo social tra meme, campagne e interazioni divertenti”. Il fenomeno Scotti non è solo televisivo, ma tocca un punto nevralgico al giorno d’oggi: i social.

Gerry parla a tutte le generazioni: chi è cresciuto con lui, chi sta crescendo oggi. Non c’è un gap generazionale: se da una parte in televisione rimane il volto familiare di sempre, tra battute e sorrisi, dall’altra sui social diventa il punto di riferimento per i meme, raccogliendo il favore dei più giovani.

I numeri di Gerry Scotti

Tutto è iniziato in estate: lo spostamento di Paperissima su Italia1, l’arrivo de La Ruota della Fortuna, che ha scalzato persino Striscia la Notizia, ancora in attesa del ritorno in tv (si pensa alla prima serata). E Affari Tuoi, a parte in alcune giornate, è sempre rimasto un passo indietro rispetto a La Ruota. Scotti è imbattibile: anche il 21 ottobre, ha totalizzato 5.199.000 spettatori contro i 4.757.000 spettatori di Affari Tuoi. Persino Fiorello non è bastato: Cinque Minuti Senza Bruno Vespa ha lanciato Affari Tuoi con un ottimo traino, ma alla fine Gerry ha vinto comunque.

Scotti, del resto, aveva proprio la speranza di realizzare almeno un piccolo miracolo, riuscendo a raggiungere il 18% di share. “Se riusciremo a fare il nostro 18% di share, sarà davvero un piccolo miracolo. E saremo felicissimi, sia noi in azienda sia Publitalia, di un risultato del genere”.

Il successo de La Ruota è stato commentato anche da Pier Silvio Berlusconi: “Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare”.