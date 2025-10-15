Ascolti tv del 14 ottobre, Stefano De Martino salta: Gerry Scotti ne approfitta

Stefano De Martino con "Affari Tuoi" è sospeso e Gerry Scotti su Canale 5 gongola. Su Rai 1 l'Italia gioca una partita storica e il resto sparisce: tutti gli ascolti

Stefano De Martino ha saltato l’appuntamento con Affari Tuoi per lasciare spazio su Rai 1 alla partita della Nazionale che ha sfidato Israele per la qualificazione ai Mondiali.

Affari Tuoi non è andato in onda e ovviamente ne ha approfittato Gerry Scotti, re degli ascolti tv del prima time, con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Ma possiamo ampiamente dire che non aveva bisogno di questo aiutino. Infatti, Affari Tuoi è da due mesi a questa parte l’eterno secondo nella classifica dello share. Solo una volta De Martino è salito in vetta ma per ricadere il giorno dopo.

Per quanto riguarda la prima serata del 14 ottobre, oltre alla partita su Rai 1, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della soap, La notte nel cuore. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della fine del conflitto tra Israele e Hamas.

Italia 1 ha trasmesso il film Greenland e Rai 2 una nuova puntata di Freeze. Su La7 è tornato il consueto appuntamento con DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 14 ottobre: la partita stravince

Su Rai 1 Italia-Israele incolla al piccolo schermo 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 471.000 spettatori pari al 2.9%.

Su Italia1 Greenland ottiene 783.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 I figli degli altri segna 639.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 621.000 spettatori (4.6%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.342.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 X Factor ottiene 678.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 347.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 14 ottobre: Gerry Scotti senza rivali

Su Canale5 dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.867.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.203.000 spettatori pari al 23.5%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 507.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.159.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.042.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.298.000 spettatori (5.8%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.066.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 858.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.482.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 512.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 476.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di ha ottenuto 2.742.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.042.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.742.000 spettatori (15.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.920.000 spettatori (19.3%).

Su Rai2 la partita valida per le Qualificazioni agli Europei Under 21 – Italia-Armenia totalizza 876.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 396.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami segna 736.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.383.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 954.000 spettatori (5.1%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 971.000 spettatori (4.9%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 830.000 spettatori (5.1%), mentre La Promessa appassiona 905.000 spettatori (4.8%). Su La7 Ignoto X raduna 280.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 383.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (236.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 603.000 spettatori con il 3.4%.