Ascolti tv del 4 dicembre, This is Me chiude in trionfo, Rai 1 flop

Silvia Toffanin ha condotto l'ultima puntata di "This is Me" su Canale 5 e si è scontrata con "Chi l'ha visto?" su Rai 3 e il film su Rai 1

Fonte: Getty Images Silvia Toffanin

This is Me ha chiuso i battenti e Silvia Toffanin ci teneva a fare bella figura, d’altro canto ogni volta che è andata in onda in prima serata, gli ascolti di Canale 5 si sono impennati. E così, Rai 1 ha risposto con la commedia francese, Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3.

Per la terza e ultima puntata di This is Me, Silvia Toffanin ha voluto come ospiti Elodie, Alberto Urso, Giulia Pauselli e persino Pier Silvio Berlusconi.

Per gli appassionati del genere, l’appuntamento del mercoledì sera è con Chi l’ha visto? su Rai 3 dove si è parlato della scomparsa di Daniela, la donna di Vitriola di Montefiorino e del caso di Salvatore, fatto sparire e la sua auto incendiata.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 la fiction Stucky, su Italia 1 la partita di Coppa Italia, Fiorentina-Empoli. Su Rete 4 invece è andato in onda Fuori dal Coro dove Mario Giordano ha parlato delle condizioni delle periferie nelle città italiane, della malasanità e dei ladri nelle case. Su La7 Aldo Cazzullo ha condotto Una giornata particolare. La puntata è stata dedicata al 2 giugno 1946, ospitando Ornella Vanoni ed Emanuele Filiberto.

Prima serata, ascolti tv del 4 dicembre: This is Me vince

Su Rai 1 Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 è piaciuto a 1.648.000 spettatori pari al 9.3% di share Su Canale5 – dalle 21:38 alle 0:51 – l’ultima puntata di This is Me conquista 3.034.000 spettatori con uno share del 21.8%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con la fiction Stucky intrattiene 1.466.000 spettatori pari al 7.6%. A seguire The Bad Guy ottiene 381.000 spettatori con il 2.5%.Su Italia1 per la Coppa Italia Fiorentina-Empoli incolla davanti al video 1.827.000 spettatori con il 9.5%.

Su Rai3 Chi l’ha visto? interessa a 1.634.000 spettatori e il 9.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (4.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.183.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 387.000 spettatori con il 2% (replica in seconda serata: 202.000 – 1.6%). Sul Nove La Corrida raduna 996.000 spettatori (5.4%), nella prima parte, e 653.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte Il Vincitore in onda dalle 23:22 alle 0.40.

Access Prime Time, dati del 4 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.480.000 spettatori (22.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.665.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.045.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 660.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S – Unità Anticrimine raduna 926.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.220.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.549.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 998.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 966.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.696.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 464.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 403.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 547.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 dicembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.956.000 spettatori pari al 21%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.414.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.501.000 spettatori (18.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.709.000 spettatori (22.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (412.000 – 3.1%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 371.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 513.000 spettatori con il 2.7%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 466.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 369.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.202.000 spettatori (12.3%). A seguire Blob segna 1.002.000 spettatori (5.2%) e Nuovi Eroi sigla 896.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 892.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 259.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 491.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 246.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 400.000 spettatori con il 2.1%.