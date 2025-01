La Volta Buona, la sorpresa di Serena Enardu per Pago: “Per me non è facile”

Fonte: IPA Serena Enardu e Pago

Pago è uno dei protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, lo show del sabato sera di Rai 1 in cui artisti (più o meno) dimenticati si mettono alla prova accompagnati dai rispettivi coach. Ma il cantante è di nuovo sulla cresta dell’onda per via del ritrovato amore con Serena Enardu: dopo una nuova crisi, la coppia è tornata assieme e ha parlato anche di nozze. Ospite de La Volta Buona, Pago ha ricevuto una sorpresa dalla compagna.

Serena Enardu sorprende Pago con un videomessaggio

Si parlava di tradimenti nel salotto di Caterina Balivo che, visti i rumors pregressi, ha invitato a partecipare alla discussione anche Pago. Il cantante, attualmente impegnato con Ora o mai più, è tornato a fare coppia fissa con Serena Enardu ma non sono mancati i periodi bui nella loro relazione, segnata da presunti tradimenti, appunto, e da lunghi periodi di allontanamento. Il più lungo? Ben due anni in cui non si sono più visti.

Le cose adesso sembrano tornate a un equilibrio che ha vacillato appena qualche mese fa, quando hanno vissuto un nuovo momento di crisi, tanto da parlare di matrimonio.

Intanto la Enardu ha deciso di approfittare dell’ospitata del compagno per fargli una sorpresa: “Ciao amore mio, sono io la sorpresa, spero gradita. Ti confesso che per me non è facile fare questo videomessaggio, ma ne voglio approfittare per dirti quanto tu sia importante per me, ma soprattutto quanto è importante per me il nostro rapporto, quello che abbiamo costruito con fatica e con amore. Sono 13 anni che ci conosciamo e stiamo insieme, a volte abbiamo anche disintegrato tutto quello che avevamo costruito ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato daccapo. Sulla base dei nostri errori abbiamo costruito un rapporto più onesto, più sincero, più complice. Io adoro quello che siamo oggi, ma soprattutto ti amo alla follia e voglio invecchiare con te. Non oso immaginare una vita senza te al mio fianco. Sono veramente molto fiera dell’uomo che sei”.

Visibilmente emozionato, Pago ha ribadito quanto detto dalla compagna, aggiungendo: “Ne abbiamo passate veramente tante, l’amore ha bisogno anche delle montagne russe”. Alti e bassi che li hanno portati a conoscersi meglio, a comprendersi fino in fondo e alla fine – cosa molto complicata – a perdonarsi qualunque cosa. “Quando succede qualcosa e ci si allontana molte volte non ascolti più te stesso. (…) Non bisogna lasciare perdere quello che ti fa stare bene e lei mi ha sempre fatto stare bene“.

Quando si sposano Pago e Serena Enardu

Come avevano già anticipato a Verissimo, Pago e Serena Enardu sembrano pronti a pronunciare il fatidico Sì. Non è stata la classica proposta romantica con fiori e anello, ma la coppia stavolta vuole fare sul serio e manca soltanto la data. Non l’avevano rivelata a Silvia Toffanin in quell’occasione e altrettanto è accaduto dalla Balivo. “Non abbiamo ancora deciso – ha detto Pago -. Appena decidiamo ti chiamo subito”. Una “promessa” che potrebbe anticipare l’annuncio ufficiale, anche se il cantante è sembrato piuttosto vago sulla possibilità che il matrimonio si celebri quest’anno.