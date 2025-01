Pago, il vero motivo per cui ha partecipato in passato ai reality. E ora punta a vincere

Fonte: IPA Pago, l'indiscrezione sul vero motivo per il quale ha partecipato ai reality

Tra i nuovi volti di Ora o mai più, lo show di Rai 1 che riporta alla ribalta artisti che il pubblico aveva un po’ dimenticato, Pago brilla per la sua storia intensa. L’uomo che ha fatto ballare tutti nel 2005 con la sua hit Parlo di te non ha nascosto nulla, offrendo un racconto crudo e autentico del suo percorso.

Dall’ebbrezza del successo veloce alla vertigine del vuoto, fino alla determinazione rabbiosa di risalire, Pago ha condiviso ogni sfumatura della sua esperienza. La sua partecipazione non è solo una performance musicale, ma vuole esser quasi un atto di resilienza e rinascita personale, che lo spinge a riconquistare il palco e il pubblico con la grinta di chi non ha mai smesso di credere nei propri sogni.

Pago, una carriera musicale iniziata per strada

Pago ha svelato che il suo viaggio nella musica è iniziato nelle strade di Parigi. Con un inglese che definisce “maccheronico”, si esibiva come artista di strada. “Io ho iniziato a fare musica seriamente quando ho deciso di smettere di giocare a tennis. Decisi di fare musica, ma non avevo l’opportunità di cantare le mie canzoni, quindi ero tra virgolette costretto a cantare per strada, perché ho fatto l’artista di strada”, ha dichiarato il cantante, che ha poi trovato il successo grazie alla sua grande determinazione.

Il primo vero traguardo è arrivato con Parlo di te, il brano che lo ha consacrato come uno dei nomi più promettenti della scena musicale italiana. Tuttavia, come lo stesso Pago ha ammesso, non ha vissuto quel momento con la consapevolezza che avrebbe meritato: “Avevo già una lunga gavetta alle spalle, e per questo non mi sono goduto il successo come avrei dovuto. Me ne sono pentito.”

Il lato oscuro del successo

Dietro le luci della ribalta si nasconde spesso un lato meno scintillante, e Pago ne è un esempio. Con il passare degli anni, il telefono ha smesso di squillare, e le opportunità sono diventate sempre più rare. “Se tu canti e ti trovi davanti dieci persone, quando due anni prima ne avevi mille, ci rimani male. Se vedi che in televisione ti chiamavano cento volte e poi non ti chiama più nessuno, ci rimani male”, ha raccontato.

Il declino artistico è stato accompagnato anche da difficoltà economiche, che lo hanno portato a partecipare a reality show come Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Con un pizzico di ironia, ma anche molta onestà, ha ammesso: “L’ho fatto perché non avevo più un euro“.

La nuova opportunità di Ora o mai Più

Il programma Ora o mai più condotto da Marco Liorni rappresenta una nuova occasione per Pago di mostrare il suo talento e riconquistare il pubblico. Sul palco, accompagnato dalla coach Patty Pravo, ha interpretato Pensiero stupendo, ottenendo nove punti e posizionandosi al quinto posto nella classifica della serata. Per l’artista, questo show è anche un’opportunità per divertirsi e vivere nuovamente l’emozione della musica: “Mi aspetto di divertirmi come un pazzo, questa è la verità. Voglio godermi tutte le canzoni. Siamo in competizione, non ci nascondiamo”.