Ora o mai più torna in tv con Marco Liorni: nel cast tre cantanti molto amate

Fonte: IPA Marco Liorni

Un gradito ritorno in tv: da gennaio tornerà in onda su Rai1 Ora o mai più, un format che ha funzionato molto bene nei sabati sera del 2019 e poi, inspiegabilmente, è stato accantonato. Per ovvie ragioni non sarà più condotto da Amadeus, al timone delle prime due edizioni e oggi volto di Warnerbros.Discovery, bensì da Marco Liorni, che dal collega ha ereditato di recente anche L’anno che verrà, lo spettacolo del 31 dicembre.

Tutto quello che sappiamo sul ritorno di Ora o mai più

Torna in tv Ora o mai più. A cinque anni dalla seconda edizione, il talent della seconda chance per cantanti caduti nel dimenticatoio si riaffaccia sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Andrà in onda il sabato sera per sfidare C’è posta per te di Maria De Filippi. Un sfida decisamente complicata ma c’è la volontà di riempire quello spazio lasciato vuoto da Tali e Quali, trasmesso fino allo scorso anno con discreti risultati e momentaneamente fermo a causa degli impegni di Carlo Conti con il Festival di Sanremo 2025.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Ora o mai più con Marco Liorni dovrebbe partire sabato 11 gennaio 2025, assieme alla nuova edizione di C’è Posta per te su Canale 5. Il cast dei cantanti in cerca di una nuova popolarità è in via di definizione mentre i coach sarebbero in parte definiti. I primi nomi della terza edizione sono stati svelati da Tvblog.

Parliamo di tre signore della musica italiana, tutte molto amate. Ovvero: Patty Pravo, Rita Pavone e Gigliola Cinquetti. Per la Pravo – vero nome Nicoletta Strombelli – si tratta di un ritorno, visto che è già stata coach di Ora o mai più nella prima edizione del 2018, dove ha seguito Massimo Di Cataldo, il cantante noto per la hit anni Novanta Se adesso te ne vai.

Debutto per Rita Pavone ma non troppo visto che non è nuova a ruoli del genere. Nel 2020 e nel 2021 è stata giurata ad All Together Now, anche nella versione kids. Nel 2019 è stata giudice a Sanremo Young. Gigliola Cinquetti è stata invece concorrente nel 2024 di Tale e Quale Sanremo.

Top secret i nome dei cantanti in gara, anche se nell’ultimo periodo è circolato il classico toto-nomi: da Paolo Meneguzzi a Tiziana Rivale, da Aleandro Baldi a Er Piotta, passando per Antonella Arancio, Syria, Gatto Panceri, fino ad arrivare a Laura Bono e Flavia Fortunato.

La storia di Ora o mai più

Nella prima edizione di Ora o mai più andata in onda nell’estate del 2018, Patty Pravo seguiva il percorso di Massimo Di Cataldo, Red Canzian quello di Marco Armani, Loredana Berté guidava la rivincita di Alessandro Canino, Marcella Bella si occupava di Stefano Sani e Marco Masini di Lisa, Orietta Berti seguiva Valeria Rossi, Michele Zarrillo i Jalisse e Fausto Leali faceva da mentore a Donatella Milani, ritiratasi per motivi familiari e sostituita da Francesca Alotta.

I cantanti in gara duettavano con i rispettivi “insegnanti”, esibendosi prima in una canzone tratta dal repertorio del proprio maestro e poi sulle note di una cover a scelta. A trionfare Lisa, nota per le canzoni Sempre e Oceano.

Nella seconda edizione, in onda ogni sabato sera nel 2019, tra i coach subentrarono i Ricchi e Poveri, che seguirono Michele Pecora, Donatella Rettore, che si scontrò apertamente con Donatella Milani (creando così il giusto hype sul programma), Toto Cutugno guidava Annalisa Minetti, e Ornella Vanoni, che portò alla vittoria Paolo Vallesi.

Red Canzian seguì invece Jessica Morlacchi, Marcella Bella Silvia Salemi, Orietta Berti fece da mentore a Barbara Cola e Fausto Leali a Davide De Marinis.