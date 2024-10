Ora o mai più, il programma potrebbe tornare su Rai1: scacco a Maria De Filippi

Rai sta considerando il ritorno di Ora o mai più nel 2025, un format di successo che sfiderebbe C’è posta per te in un revival dal sapore competitivo

Fonte: IPA Ora o mai più potrebbe tornare

Nell’arena televisiva di Rai1 si affaccia una possibile sorpresa: il revival di Ora o mai più. Una pulce all’orecchio che arriva direttamente dalle indiscrezioni raccolte dal blog Davide Maggio, e che sembra pronta a rispolverare il palinsesto del sabato sera del 2025. Un ritorno che sa di déjà vu, ma con un twist competitivo e un’aria di sfida aperta verso C’è posta per te.

La Rai starebbe seriamente considerando di dare nuova vita a questo format fortunato, che negli anni passati aveva saputo conquistare una fetta di pubblico con un mix di emozioni, revival e un pizzico di sana competizione.

Ora o mai più: artisti dimenticati e revival inatteso

L’essenza del programma rimane la stessa: riportare sul palco artisti scivolati fuori dai riflettori, ma che non hanno ancora chiuso i conti con il proprio pubblico. Questa operazione nostalgia, non nuova per la Rai (neanche per Mediaset, dove c’era il programma chiamato Meteore), sembra essere il jolly su cui puntare per rivitalizzare le serate del weekend e tenere testa all’agguerrita concorrenza di Canale 5. In assenza di Tali e Quali, Carlo Conti sarà impegnato a preparare il Festival di Sanremo, e quale miglior occasione per riaprire le porte di questo vecchio amico del pubblico?

Ma chi guiderà questa nave di ex-glorie? Il rebus è aperto: con Amadeus fuori gioco e un panorama televisivo in continuo movimento, la partita è tutta da giocare. Le ipotesi si rincorrono, ma di certezze ce ne sono poche, se non quella che Amadeus, con il suo trasloco su Nove, ha lasciato vacante la poltrona di comando.

In molti vedono l’ormai onnipresente Stefano De Martino come il candidato ideale, forte del suo carisma e dell’empatia che è riuscito a costruire con il pubblico, che lo ama. Tuttavia, non mancano le voci a favore di Alessandro Cattelan, un nome altrettanto di peso e con un curriculum di tutto rispetto, soprattutto nel mondo musicale, grazie all’esperienza consolidata alla guida di X-Factor. Nessuno pensa a una conduttrice donna?

Le alternative: una corsa contro il tempo

Se il ritorno di Ora o mai più non dovesse concretizzarsi, Rai1 avrebbe già nel cassetto un piano B: Chi può batterci, il format che vede Marco Liorni alla guida. Insomma, la rete non sembra voler lasciare nulla al caso e tiene pronte diverse opzioni, come una partita a scacchi dove ogni mossa è calcolata con precisione.

Ora o mai più non è certo un debutto al buio. Già in passato ha avuto modo di incrociare i guantoni con il colosso di Maria De Filippi, raggiungendo in alcune serate una media di oltre tre milioni di spettatori e superando il 17% di share. Numeri incoraggianti, ma il contesto televisivo è cambiato, e con esso anche le aspettative del pubblico. La Rai potrebbe decidere di puntare ancora una volta su questa formula vincente, sperando di replicare i buoni risultati passati e di riconquistare il sabato sera.

La possibile rinascita di Ora o mai più riporta in auge un format che aveva saputo attirare non solo gli spettatori più nostalgici, ma anche chi cercava una narrazione diversa, fatta di riscatto e seconda chance.