Perché è famoso Pago di Temptation Island Vip 2019

Pago, partecipante della nuova edizione di Temptation Island Vip, si è fatto conoscere per i suoi modi gentili e pacati, ma cosa sappiamo su di lui?

Pacifico Settembre, in arte Pago, è un cantante italiano che ha calcato la scena pop italiana con un discreto successo negli anni 2000. Sparito dal mondo dello spettacolo per un certo periodo, negli ultimi mesi è tornato a far parlare di sé grazie ad alcune apparizioni televisive.

Classe 1971, segno zodiacale Bilancia, Pacifico Settembre è nato a Quartu Sant’Elena, Cagliari, e sin da piccolo ha mostrato un forte interesse per la musica. Ma è nel 2005, con la firma del contratto con Warner Music Italy, che pubblica il suo primo e fortunato singolo, destinato a diventare colonna sonora di uno spot pubblicitario.

Da quel momento inizia la sua carriera in ascesa, ed è a quel periodo, infatti, che risalgono i suoi successi musicali come Vorrei tu fossi mia. Dopo la pubblicazione del secondo album, che non ha ottenuto la stessa fortuna del precedente, Pago sparisce dalla scena per un lungo periodo.

Negli anni del pieno successo, il cantante è convolato a nozze con la famosa showgirl napoletana Miriana Trevisan. I due, uniti in matrimonio nel 2003, hanno dato alla luce un bambino, il primogenito Nicola.

Nel 2013 però, dopo una serie di alti e bassi, la coppia si è separata definitivamente e oggi Pago è fidanzato con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne.

Attualmente i due partecipanti di Temptation Island Vip, vivono in Sardegna con i rispettivi figli: anche la Enardu infatti ha avuto un bambino, Tommaso, dalla sua precedente storia.

Nonostante l’apparente serenità che sembrava contraddistinguere il rapporto di coppia, non ci è voluto poi molto, dallo sbarco sull’isola delle tentazioni, affinché la compagna del cantante mettesse tutto in discussione. L’ex protagonista del dating show di Mediaset infatti, già dopo poche ore dall’arrivo nel reality ha ammesso di non sentirsi felice e innamorata come vorrebbe, seppur riconosce che il cantante, suo compagno ormai da sei anni, è una persona splendida.

Una crisi, quella di Serena, che non si appresta ad arrestarsi, complice la vicinanza della donna sarda al tentatore Alessandro Catania. Un comportamento questo che ha scaturito diverse polemiche sul web, tra cui quelle di Giovanni Conversano, ex compagno della Enardu.

Come reagirà l’innamoratissimo Pago in questo viaggio dei sentimenti?