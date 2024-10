Giorgia, Niente di male, testo e significato del nuovo brano

Fonte: Getty Images Giorgia

Giorgia è pronta a tornare sulle scene, e lo fa con la grinta e il talento che l’hanno sempre contraddistinta. La cantante, impegnata come conduttrice dell’edizione 2024 di X Factor, ha in serbo per i fan un nuovo singolo.

La canzone si intitola Niente di male, e sancisce il ritorno di una cantante apprezzatissima che, oggi, ha dato sfoggio non solo della sua incredibile voce, ma anche delle sue doti come padrona di casa del talent di Sky. Tra musica e TV, Giorgia continua a reinventarsi, dimostrando di essere una delle stelle più brillanti del panorama musicale italiano.

“Niente di male”, significato del brano di Giorgia

Grandissimo entusiasmo per il ritorno canoro di Giorgia, che oltre a sostenere i giudici e i giovani concorrenti della nuova edizione di X Factor, ha trovato il tempo di pubblicare un nuovo imperdibile singolo disponibile in radio e in digitale da venerdì 18 ottobre 2024.

La nuova canzone, intitolata Niente di male, è frutto di un bellissimo lavoro condiviso: prodotto da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino, questo nuovo pezzo si distingue per la sua melodia accattivante, che si mescola perfettamente alla potenza vocale di Giorgia che ormai tutti conosciamo.

Il brano è stato descritto come una ballad, anche se sembra voler rifuggire da questa definizione. Con un sound moderno e coinvolgente, il pezzo si concentra sul tema della leggerezza e della spensieratezza, invitando chi lo ascolta a non prendere la vita troppo sul serio perché, appunto, non c’è nulla di male a vivere con allegria.

Fonte: Ufficio stampa Giorgia

L’entusiasmo di Giorgia tra spoiler e social

Il ritorno musicale di Giorgia, che oggi è apprezzatissima sui social per via dei moltissimi contenuti che la vedono protagonista e motivatrice sul palco di X Factor, ha acceso la curiosità dei fan. Proprio per questo motivo, la cantante ha deciso di pubblicare sui suoi canali qualche piccolo spezzone della sua nuova canzone.

Tanti piccoli contenuti che avvicinano i fan al brano e regalano una visione spensierata di Giorgia, completamente in linea con il tema del pezzo: primo tra tutti quello pubblicato insieme a suo figlio Samuel, in cui la cantante gioca sulla differenza di età e di visione tra generazioni per quanto riguarda la voglia di pubblicare o meno una parte del nuovo singolo.

“Niente di male”, testo del brano di Giorgia

Nonostante alcuni piccoli spoiler, per il testo integrale di Niente di male dovremo aspettare la data di uscita del pezzo, programmata per venerdì 18 ottobre.

Ecco una piccola anticipazione della canzone, con la speranza che Giorgia decida di cantarla sul palco di X Factor in uno degli appuntamenti Live del programma davanti a Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake la Furia e Achille Lauro:

Ma in fondo non c’è niente di male

Se ogni giorno ci sembra uguale

Dove finisco io inizi te

Ma finiamo sempre per litigare quanto basta

Perché il cielo in una stanza

Ci sembrava più grande di un monolocale

È strano, ma per te ho imparato ad accettare

Anche l’effetto collaterale