Mini guida su come farsi scegliere dai coinquilini in una nuova casa

Essere scelti come nuovi coinquilini non dipende solo dal budget o dalla disponibilità, bisogna anche farsi scegliere dalle persone già presenti. Ecco i consigli per fare una buona impressione e aumentare le chance di successo

Fonte: iStock Vivere con coinquilini

Trasferirsi in una nuova città per cominciare un nuovo anno accademico o un iniziare un’esperienza lavorativa rappresenta un momento emozionante e pieno di opportunità. Tuttavia, una delle sfide più grandi che si può incontrare all’inizio è senza dubbio quello di trovare una stanza in affitto – soprattutto quando ci si imbatte nella realtà di vivere con coinquilini.

Spesso, infatti, non basta trovare una casa che risponda alle proprie esigenze in termini di spazi e vicinanza ai servizi: bisogna anche superare quella che potrebbe sembrare una vera e propria “selezione” da parte dei coinquilini già presenti.

Che si tratti di condividere un appartamento con altre studentesse o lavoratrici, è fondamentale ricordare che, nella maggior parte dei casi, saranno proprio loro ad avere l’ultima parola sulla scelta della nuova inquilina. Questo significa che non solo è importante fare una buona impressione, ma anche mostrare che si è compatibili con lo stile di vita e la dinamica di chi già vive nella casa.

Essere scelte come la nuova coinquilina perfetta non riguarda solo il prezzo che si è disposte a pagare o la lunghezza del contratto. Si tratta anche di dimostrare di essere una persona rispettosa, affidabile e in grado di mantenere un ambiente di convivenza sereno e positivo. Ma come si può fare una buona impressione e farsi scegliere dai coinquilini? Ecco alcuni consigli per conquistare i futuri compagni di appartamento e fare in modo che il processo di selezione vada nel migliore dei modi.

Sii te stessa, ma con una buona dose di flessibilità

Essere autentiche è la chiave per entrare in sintonia con i potenziali coinquilini, ma è altrettanto importante dimostrare di essere flessibili e pronte a scendere a compromessi. La vita in condivisione richiede capacità di adattamento: non sempre i ritmi di vita, le abitudini e le necessità saranno identici a quelli di chi già vive nella casa. Dimostra di essere una persona tranquilla e accomodante, che sa bilanciare le proprie necessità con quelle degli altri. Durante il colloquio o la visita della casa, cerca di comunicare che sei una persona aperta, pronta ad accettare diverse dinamiche di convivenza, senza però perdere la tua autenticità.

Mostra che hai il rispetto delle regole

Ogni casa condivisa ha le proprie regole e dinamiche, anche se non sono sempre scritte nero su bianco. I coinquilini cercano persone che sappiano rispettare le norme non dette, come mantenere puliti gli spazi comuni, rispettare gli orari di riposo e non invadere la privacy altrui. Se riesci, durante il colloquio, a far capire che sei rispettosa di questi aspetti e che comprendi l’importanza di una convivenza armoniosa, avrai già fatto un passo avanti. Non devi dire apertamente che sei una persona ordinata o che rispetti gli orari, ma puoi far emergere questo lato di te parlando di esperienze passate o rispondendo in modo naturale a domande che ti vengono poste.

Dimostra interesse e ascolta

Uno degli errori che si può commettere è parlare solo di sé senza dare attenzione alle persone che ti stanno intervistando. Ascoltare è fondamentale. Chiedi informazioni su come funziona la convivenza nella casa, sugli orari e sulle abitudini quotidiane dei coinquilini. Questo non solo ti aiuta a capire se la casa è davvero adatta a te, ma dimostra anche che sei interessata a integrarti e rispettare le loro routine. Un atteggiamento di ascolto attivo e di interesse sincero è sempre ben apprezzato e potrebbe fare la differenza nella loro decisione.

Mostra un atteggiamento positivo

I coinquilini vogliono condividere lo spazio con persone che portino energia positiva nella casa. Nessuno desidera vivere con qualcuno che sia costantemente di cattivo umore o che crei tensioni. Durante il colloquio o la visita della casa, cerca di mantenere un atteggiamento sereno e sorridente. Un atteggiamento positivo trasmette fiducia e fa capire che sei una persona piacevole con cui condividere lo spazio, capace di affrontare le piccole difficoltà della convivenza con leggerezza.

Fai attenzione alla comunicazione non verbale

Il linguaggio del corpo può dire molto più di mille parole. Mantenere un contatto visivo, mostrare interesse attraverso il sorriso e una postura aperta e rilassata può creare immediatamente una connessione con i tuoi potenziali coinquilini. Al contrario, atteggiamenti chiusi o troppo rigidi potrebbero far pensare che tu non sia a tuo agio o che tu possa avere difficoltà ad adattarti. Anche un saluto cordiale e una stretta di mano sicura possono dare una prima impressione molto positiva.

Sii trasparente riguardo le tue abitudini

Durante la visita della casa, è probabile che i coinquilini ti facciano domande sulle tue abitudini quotidiane; come orari di studio o lavoro, tempo libero e altre attività. Essere trasparenti è fondamentale: non cercare di nascondere aspetti della tua vita che potrebbero emergere una volta trasferita. Ad esempio, se hai l’abitudine di cucinare spesso o di invitare amiche a casa a guardare un film, è importante comunicarlo chiaramente. La trasparenza eviterà sorprese e incomprensioni future.

Non avere paura di fare domande

Il colloquio con i potenziali coinquilini non deve essere un interrogatorio unilaterale. Anche tu hai il diritto di fare domande sulla casa e sulle abitudini di chi già ci vive. Anzi, questo dimostra che sei interessata a capire se l’ambiente è adatto a te e che non prendi la scelta alla leggera. Chiedi informazioni su come viene gestita la pulizia, sugli orari e sulla suddivisione degli spazi. Questo ti aiuterà anche a capire se la casa risponde davvero alle tue esigenze.

Lascia una buona impressione finale

Alla fine della visita, fai un piccolo gesto per lasciare una buona impressione: un saluto caloroso, un ringraziamento sincero per il tempo che ti hanno dedicato, o semplicemente esprimere quanto ti piacerebbe vivere in quella casa può fare la differenza. Essere cortese e cordiale fino alla fine ti aiuterà a essere ricordata positivamente.