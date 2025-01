5 cose che solo chi vive da sola può capire

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: iStock Andare a vivere da sola

Vivere da sola può sembrare una delle cose più entusiasmanti e liberatorie della vita: finalmente libere da regole, orari e obblighi familiari! Non c’è più nessuno che ti dice cosa fare, quando farlo o come farlo. Ogni angolo della casa è tuo e puoi decorarla e viverla come meglio credi. Le scelte sono tutte nelle tue mani: dalla musica che ascolti alla cena che prepari, ogni cosa diventa una tua decisione. Sembra un sogno, vero? Eppure, mentre ti godi questa nuova libertà, ci sono anche delle sfide e delle situazioni che solo chi ha deciso di andare a vivere da sola può capire davvero. Sì, perché se da un lato è fantastico non dover rendere conto a nessuno, dall’altro ci si trova a dover affrontare da sole situazioni che non avevi mai preso in considerazione prima. Dalle emergenze improvvise alla gestione della solitudine che, inutile negarlo, ogni tanto mette tristezza. La vita da sola è sicuramente un viaggio incredibile, fatto di libertà, autonomia, e tante piccole scoperte che ti cambiano ogni giorno. Se anche tu stai vivendo questa avventura, sicuramente ti troverai a ridere e riflettere su alcune di queste situazioni. E se invece sei in procinto di andare a vivere da sola per la prima volta, allora preparati a scoprire un lato della vita che spesso viene idealizzato ma che ha tanto di reale e genuino!

La solitudine… ma anche il piacere di stare da soli

Vivere da sola può sembrare la realizzazione di un sogno: niente genitori che ti dicono cosa fare, la possibilità di fare ciò che vuoi, quando vuoi. Eppure, la solitudine può talvolta fare capolino, soprattutto durante i momenti più noiosi o quando l’adrenalina del “vivere da sole” inizia a scemare. È in quegli attimi che ci si rende conto che, nonostante la libertà, ci sono momenti in cui ci si sente davvero sole.

Non c’è niente di male nel sentirsi così, anzi! È un’opportunità per concentrarsi su sé stesse e imparare a stare in compagnia della propria anima. Se poi si decide di invitare un’amica per una serata di chiacchiere e risate, ecco che la solitudine viene messa da parte in un batter d’occhio! Vivere da sole insegna che ci sono diverse forme di solitudine, e che anche stare da soli può essere incredibilmente positivo.

Il lusso di avere tutto per sé… e di dover fare tutto

La bellezza di avere la casa tutta per sé è innegabile: puoi lasciare la porta aperta, decidere quando fare il bucato o prepararti una maratona di film senza nessuno che ti dia fastidio. Ma c’è anche un rovescio della medaglia: ora sei l’unica responsabile per tutto! Non ci sono più scuse per lasciare il piatto nel lavandino o per dimenticarti di prendere il pane. L’incombenza di dover fare tutto, dal cucinare al pulire, può sembrare opprimente a volte.

Ma c’è una soddisfazione enorme nel vedere tutto organizzato come piace a te, nel fare la spesa e cucinare qualcosa che ti piace senza dover pensare a nessun altro. Certo, le faccende quotidiane non sono proprio la parte più esaltante, ma vivere da sola ti insegna a prenderne possesso e a farle con un sorriso.

La gestione dei “momenti di crisi”

Ogni tanto la vita da sola ti mette alla prova. Un guasto inaspettato, la macchina che non parte, una riparazione da fare in casa, un imprevisto durante una videochiamata… tutti momenti in cui, per quanto tu possa sentirti adulta e indipendente, ti rendi conto di quanto sia complicato fare tutto da sola. Ma, sorvolando sul panico iniziale, la bellezza di vivere da sola è proprio questa: riuscire ad affrontare queste piccole crisi senza l’aiuto immediato di qualcun altro. Alla fine, risolvere i problemi da sola ti dà una sensazione di realizzazione che non ha pari.

Certo, ci sono i momenti in cui hai bisogno di supporto, ma anche quando non c’è nessuno fisicamente accanto, impari a fidarti di te stessa e ad affrontare ogni piccolo grande problema con determinazione. Questi momenti, per quanto stressanti, sono anche quelli che ti aiutano a crescere e a capire che ce la puoi fare, sempre.

Il piacere di scegliere la propria compagnia

Quando si vive da sole, una delle libertà più grandi è quella di decidere quando socializzare e con chi. Puoi invitare gli amici a casa senza dover consultare nessuno, e se hai bisogno di una serata tranquilla senza interruzioni, puoi tranquillamente chiudere la porta e goderti il tuo angolino di pace. Se ti senti di vedere qualcuno, puoi farlo senza dover fare troppi compromessi. Ma altre volte, ti accorgi che stare da sola è altrettanto importante per il tuo benessere.

In fondo, vivere da sole ti insegna il valore di stare in pace con te stessa, godendo sia dei momenti di socialità che della solitudine. Sei tu a decidere come vivere la tua giornata, e questa libertà è impagabile. Non c’è nulla di meglio che un sabato pomeriggio in cui puoi fare esattamente quello che vuoi, che sia leggere un libro, cucinare o guardare un film in pigiama.

La libertà di non dover giustificarsi

Infine, uno degli aspetti più liberatori di vivere da sole è la totale assenza di giustificazioni. Hai voglia di fare colazione per cena? Fallo. Ti va di fare una maratona di serie TV invece di fare la spesa? Nessuno ti dirà niente. Se non ti va di uscire, non c’è bisogno di spiegazioni.

La libertà di scegliere senza dover rendere conto a nessuno è qualcosa che solo chi vive da sola può capire davvero. Ogni piccola decisione che prendi è tua, e il fatto che tu possa essere completamente libera da giudizi o obblighi è uno degli aspetti più belli dell’indipendenza.