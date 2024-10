Andare a vivere da sola per la prima volta: i 10 dubbi che devi chiarire prima di farlo

Vivere da sola può sembrare un passo enorme verso l’indipendenza, ma è normale avere paure e incertezze. Ecco i 10 dubbi più comuni che possono sorgere e come affrontarli per rendere questa esperienza indimenticabile e positiva

Fonte: iStock Andare a vivere da sola

Andare a vivere da sole è un grande passo verso l’indipendenza e la libertà che da tempo desiderate. Vi permette di organizzare i vostri spazi e i vostri tempi come desiderate, senza dover rendere conto a nessuno. Tuttavia, questa nuova fase della vita non porta con sé solo aspetti positivi: insieme all’indipendenza arrivano anche responsabilità, decisioni da prendere da sola e, talvolta, una sensazione di solitudine.

È normale che, prima di prendere la decisione di andare a vivere da sole vi vengano in mente una serie di dubbi e domande su come affrontare il cambiamento.

Che stiate pianificando di trasferirvi per iniziare l’università, un lavoro, o semplicemente per avere uno spazio tutto vostro, è normale sentirsi un po’ titubanti. Questi dubbi, però, non devono frenarvi, ma piuttosto aiutarvi a riflettere su quello che desiderate davvero e a prepararvi nel modo migliore.

Per aiutarvi in questo momento delicato, abbiamo analizzato i dubbi più comuni che possono sorgere prima di trasferirsi da sole – e come affrontarli nel modo giusto, per vivere questa esperienza come un’avventura emozionante e costruttiva.

Riuscirò a farcela economicamente?

Una delle prime, e più ovvie, preoccupazioni riguarda l’aspetto economico. Vivere da sola comporta una serie di spese: l’affitto, le bollette, il cibo e tutte le piccole necessità quotidiane. È normale chiedersi se si sarà in grado di far fronte a tutto questo, soprattutto se sei ancora una studentessa o se stai iniziando il tuo primo lavoro.

La soluzione è pianificare un budget realistico e attenerti a esso. Fai una lista delle spese fisse e variabili e cerca di risparmiare dove puoi. Inoltre, cerca di mettere da parte un piccolo fondo per le emergenze: ti aiuterà a sentirti più sicura e pronta a eventuali imprevisti.

Mi sentirò sola?

La solitudine è uno dei timori più comuni quando si pensa di andare a vivere da sole, soprattutto se vieni da una famiglia numerosa o sei abituata a condividere casa con altre persone. È vero, ci saranno momenti in cui potresti sentirti isolata, ma vivere da sola ti offre anche l’opportunità di imparare a goderti la tua compagnia.

Cerca di mantenere un equilibrio tra i momenti da sola e quelli in compagnia: inviti amici a casa, coltiva nuove relazioni o semplicemente trova attività che ti piacciono, come leggere, guardare serie TV o cucinare qualcosa di speciale per te stessa.

Saprò gestire tutte le responsabilità?

Gestire una casa richiede tempo ed energia, e potresti preoccuparti di non essere pronta per tutte le responsabilità che ne derivano. Fare la spesa, pagare le bollette, mantenere la casa pulita… tutto diventa improvvisamente parte della tua routine.

Il trucco è organizzarsi: stabilisci delle abitudini settimanali, come dedicare una giornata alla spesa o un’ora al giorno alle pulizie. Con un po’ di pianificazione, ti renderai conto che tutto è gestibile.

Sarò in grado di cucinare per me stessa ogni giorno?

Sei abituata ai piatti preparati da mamma o a condividere i pasti con la tua famiglia? Passare a una vita in cui devi cucinare ogni giorno per te stessa può sembrare un po’ scoraggiante. Ma non preoccuparti, non devi mica diventare una chef stellata. Inizia con ricette semplici e veloci, e con il tempo potresti anche scoprire di divertirti a sperimentare nuovi piatti.

Un altro consiglio è quello di preparare i pasti in anticipo durante il weekend, così da avere sempre qualcosa di pronto nei giorni più impegnativi.

Riuscirò a mantenere ordine in casa?

Mantenere la casa in ordine può essere una sfida, soprattutto quando non c’è nessuno a ricordarti di sistemare le cose o ritirare i vestiti. Se temi di perdere il controllo del caos, la soluzione è la costanza.

Dedica un po’ di tempo ogni giorno a mettere a posto, così non ti ritroverai sommersa dal disordine. Inoltre, imparare a organizzare gli spazi in modo funzionale ti aiuterà a gestire meglio tutto, evitando di accumulare troppe cose inutili.

E se mi ammalo?

Vivere da sola significa anche dover affrontare situazioni come l’influenza o piccoli malesseri senza l’aiuto di qualcuno che ti prepari una tisana o ti faccia compagnia. Nulla di grave o insormontabile, soprattutto se siete preparate.

Tieni sempre una piccola scorta di medicinali di base e impara a prenderti cura di te stessa. In caso di necessità, non esitare a chiedere aiuto a un’amica o a un familiare: nessuno ti chiederà di affrontare tutto da sola.

Come gestirò gli imprevisti domestici?

Cosa succede se qualcosa in casa si rompe? Chi chiamare per una perdita o un guasto elettrico? Anche questo è un dubbio comune per chi va a vivere da sola per la prima volta.

Prima di tutto, informati bene sulle procedure per risolvere piccoli problemi domestici: avere a disposizione i numeri di tecnici e manutentori di fiducia ti aiuterà a sentirti più sicura. In secondo luogo, inizia anche a imparare qualche piccolo trucco di fai da te: ci sono molte guide online che ti possono aiutare a gestire piccole riparazioni da sola.

Saprò organizzare le mie giornate senza la “spinta” di qualcuno?

Vivere da sola significa anche essere responsabili della propria routine. Senza nessuno a spronarti o a organizzare i tuoi impegni, potresti temere di lasciarti un po’ andare e dedicarti un po’ troppo al relax.

La soluzione è stabilire delle abitudini quotidiane. Pianifica le tue giornate, magari usando un’agenda o un’app per il time management, in modo da non perdere il ritmo e gestire meglio il tuo tempo.

Avrò abbastanza tempo per tutto?

Un altro dubbio comune è la gestione del tempo. Tra lavoro o studio, faccende domestiche e momenti di svago, potresti chiederti se riuscirai a fare tutto. La verità è che, con un po’ di organizzazione, ce la farai sicuramente. Dedica del tempo a pianificare le settimane in anticipo e cerca di bilanciare i tuoi impegni con momenti di relax e divertimento.

Sarà una scelta giusta per me?

Una delle domande più importanti che potresti (anzi, dovresti assolutamente) porti è se andare a vivere da sola sia effettivamente la scelta giusta per te. La risposta dipende molto dai tuoi desideri e dalle tue esigenze personali.

Vivere da sola insegna molto su se stesse e sulle proprie capacità di gestione della vita quotidiana. In altre parole, vivere da sola un’opportunità di crescita personale che arricchisce moltissimo. Se senti che è il momento giusto, buttati in questa avventura con entusiasmo!