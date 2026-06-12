Voglia di un colorito "baciato dal sole" senza il minimo sforzo e in qualsiasi momento? Le bronzing drop sono il prodotto giusto da avere tra i propri must

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Pelle baciata dal sole in un istante con le bronzing drop

Se c’è una cosa che non dovrebbe mai mancare tra i vostri must have estivi (ma anche per tutto il resto dell’anno), le bronzing drop sono tra i prodotti nella top 3 di ognuna di noi. Di cosa si tratta? Molto semplicemente di gocce abbronzanti, come ci suggerisce il nome stesso, che si possono trovare in diverse formulazioni, in sieri o fluidi colorati, e che si utilizzano sia sul viso che sul corpo, per donare un colorito “baciato dal sole” alla pelle, sia di giorno che di sera.

Cosa sono le bronzing drop

Un sostituto della tintarella quindi? Si e no, perchè nulla vi vieta di distendervi al sole, con la dovuta protezione, e lasciare che la pelle si abbronzi da sola, ma con le bronzing drop potete avere l’effetto tanto desiderato fin da subito, evitando di dover aspettare le vacanze o, se siete poco amanti dei pomeriggi passati sul lettino in spiaggia, anche senza doverci stare apposta.

La soluzione pratica e veloce per donare alla propria pelle una bella abbronzatura leggera e naturale, e tutto con solo pochissimi gocce di prodotto. Un cosmetico che, a differenza dei classici autoabbronzanti che colorano la pelle per giorni, agisce all’istante ma giusto il tempo necessario, e se ne va alla prima doccia o lavaggio del viso.

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Come sono realizzate e come agiscono sulla pelle

Un prodotto naturale e modulabile, che viene formulato prevalentemente con pigmenti riflettenti e ingredienti idratanti, come acido ialuronico, vitamina E o attivi benefici, per nutrire la pelle ma senza appesantirla e agendo sia come colorante che come nutriente per la pelle. Ma come agiscono davvero le bronzing drop?

Quello che fanno, come detto, è donare alla pelle un colorito come baciato da sole, una velata abbronzatura dal finish naturale, ma anche una tintarella più marcata a seconda della quantità di prodotto utilizzato.

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Un trucco temporaneo che si può personalizzare, per riscaldare l’incarnato con pochissime gocce o per accentuarne il colorito in modo più evidente, e che si possono utilizzare sia da sole, dopo la consueta skincare, o anche miscelate al vostro primer, fondotinta o crema idratante, per un beauty look più delicato e dall’effetto naturalissimo.

Un prodotto dalla coprenza modulabile a seconda delle proprie esigenze di abbronzatura, aumentando o diminuendo la quantità di gocce da applicare sulla pelle e modificando l’intensità dei riflessi dorati che si verranno a creare, più tenui o più intensi.

Insomma, le bronzing drop sono davvero il prodotto must have da tenere in borsa per un cambio look dell’ultimo minuto o per uscire di casa con un’abbronzatura istantanea, modulabile e dall’effetto super naturale.

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A chi sono adatte le bronzing drop

Un prodotto che si adatta a ogni tipologia di carnagione, secche, miste o grasse, e anche di incarnato, ideali per chi desidera una pelle dall’effetto bronzè e luminoso, ma che sia anche naturale, in tutti i sensi, e come se non aveste applicato nessuna tipologia di make-up.

Un must have beauty estivo da avere a portata di mano e che cambia il vostro beauty look in un istante e ogni volta che lo desiderate, nutrendo e idratando la pelle e donandole il finish che avete sempre cercato in un solo secondo,

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