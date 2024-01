Trasferirsi in un’altra città è un’esperienza da provare: ecco quali sono le mete preferite dai giovani studenti

Trasferirsi in una nuova città non solo arricchisce il percorso accademico e lavorativo, ma offre un viaggio unico di crescita personale. Un nuovo studio rivela le mete preferite dove andare a vivere

Che sia per cambiare stile di vita o per trovare nuove opportunità di studio o lavoro, alzi la mano chi non ha mai sognato di trasferirsi in una nuova città per un breve o lungo periodo?

Magari voi stessi in primis avete già compiuto questo passo, oppure i vostri compagni di corso. Basti pensare che il 50% degli studenti universitari italiani è fuori sede: di questi, il 28% è intra-regionale, il 20% è interregionale e il 2% è internazionale. Inoltre, la globalizzazione e la possibilità di studiare le lingue straniere all’interno del proprio percorso di studi o tramite corsi online hanno aperto nuove opportunità anche all’estero, con sempre più giovani in partenza per le capitali europee e mondiali.

Trasferirsi in una nuova città è un’esperienza tutta da provare

Trasferirsi in una nuova città rappresenta un capitolo entusiasmante nella vita di ogni ognuno di noi.

L’opportunità di immergersi in una realtà diversa, lontana dai luoghi familiari, offre la possibilità di scoprire nuove culture, ampliare il proprio orizzonte sociale e accrescere l’indipendenza.

Questa avventura non solo consente di acquisire competenze pratiche (tipo imparare a cucinare qualcosa che non sia solo pasta al tonno) ma offre anche l’occasione di costruire nuove amicizie e connessioni che possono durare tutta la vita. In definitiva, trasferirsi in una nuova città è un’esperienza che va al di là dei libri di testo, arricchendo il bagaglio di vita di chi parte e stimolando una maggiore crescita personale.

I benefici di vivere lontano da casa (anche solo per un periodo)

Che sia per motivi di studio, di lavoro, o semplicemente per fare un’esperienza; vivere lontano da casa, in una città nuova, offre una serie di vantaggi che potete comprendere veramente solo quando li proverete voi stessi. Questa esperienza vi aiuterà a sviluppare una maggiore autonomia e responsabilità: imparerete a gestire la vostra vita quotidiana, prendendo decisioni importanti e affrontando sfide in modo indipendente. Inoltre, essere immersi in un contesto culturale nuovo e stimolante vi aiuterà a maturare una prospettiva più aperta, arricchendo così la vostra comprensione del mondo. La diversità di pensiero e di stili di vita presenti in una città diversa dalla vostra favorisce infatti la crescita personale e la capacità di adattamento. Un ulteriore beneficio fondamentale è la possibilità di costruire una rete sociale più ampia, conoscendo magari anche persone provenienti da diverse parti del mondo e creando legami che possono risultare preziosi sia dal punto di vista personale che, più avanti, professionale.

Le città italiane più desiderate dagli italiani

Ma quali sono le destinazioni più popolari per chi desidera trasferirsi in Italia o all’estero? Per scoprirlo, Preply – piattaforma globale per l’apprendimento delle lingue – ha condotto uno studio analizzando il volume di ricerca mensile medio in Italia di tutte quelle frasi generalmente associate al desiderio di un trasferimento per motivi di lavoro e studio, individuando le città più ambite.

Con una media di 1.598 ricerche, la città dello Stivale più desiderata dagli italiani è Roma. L’interesse per la Città Eterna è riconducibile principalmente agli ambiti di lavoro (2.900) e studio (1.600), rendendola ambita soprattutto da coloro che intendono fermarsi a lungo.

Al secondo posto della classifica di si colloca Milano, con 1.305 ricerche in media: la città è da sempre un forte polo attrattivo, soprattutto per quanto concerne le opportunità lavorative e formative. Medaglia di bronzo per Firenze con una media di 1.175 ricerche dovuta in buona parte da ragioni lavorative (2.900).

Seguono fuori dal podio Palermo, meta ambita dai siciliani stessi, e Parma (943), che registra volumi importanti correlati alla ricerca di lavoro e, grazie alla sua Università, alle opportunità di studio (1.300). Nella seconda parte della Top 10 spiccano poi Torino (875), Catania (870), Verona (808), Bologna (800) e Napoli (668).

Le città estere che attraggono di più

L’idea di trasferirsi all’estero è diventata sempre più allettante per molti giovani che intendono trovare nuove opportunità di vita, sia di studio che di lavoro. Considerando poi la possibilità di apprendere una nuova lingua, la permanenza all’estero diventa ancora più allettante, e vengono scelte così destinazioni “utili” in questo senso.

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro di città internazionale più ambita dagli italiani è Dubai, con una media di 685 ricerche. A determinare una media così alta sono le ricerche correlate alle query relative al lavoro (1.600). In seconda posizione, New York (473), che da sempre attira coloro che vogliono vivere il grande sogno americano.

Barcellona sale invece sul terzo gradino del podio, con una media di 403 ricerche, agevolata dai trasferimenti per motivi di studio o di semplice esperienza all’estero. Fuori dal podio si vola a Londra (363) e a Parigi (323).

Nella seconda parte della Top 10 si classificano Zurigo (220), Valencia, (190), Madrid (185), Dublino (175) e Miami (160).