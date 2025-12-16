Rob Reiner, chi sono Romy, Tracy e Jack gli altri figli oltre a Nick

Romy, Tracy e Jack sono gli altri figli di Rob Reiner oltre a Nick, arrestato per il presunto omicidio del regista.

Getty Images Robert Reiner con i figli

Il mondo del cinema continua a piangere la scomparsa del noto regista Rob Reiner, trovato senza vita nella sua villa di Los Angeles insieme alla moglie Michelle. La coppia sarebbe stata trovata senza vita dalla figlia più piccola, Romy, con segni di profonde ferite da taglio. la ragazza da subito avrebbe indirizzato gli investigatori verso suo fratello Nick, definendolo come “pericoloso”. Reiner infatti aveva quattro figli: Nick, Romy, Jack, Tracy, molto diversi fra loro.

Chi sono i figli di Rob Reiner

Oltre a Nick Reiner, il regista aveva anche altri tre figli: Romy, Tracy e Jack Reiner. Romy Reiner, nata nel 1997 dal matrimonio di Rob Reiner con Michele Singer, ha scelto una strada creativa, seguendo l’esempio del padre. È infatti una scrittrice e attrice, ma si è fatta notare soprattutto come autrice, dimostrando un forte interesse per la narrazione e la scrittura.

Tracy Reiner, classe 1964, è invece la figlia adottiva di Rob Reiner. Nata da Penny Marshall, prima moglie del regista, è stata adottata da Reiner durante il loro matrimonio. Tracy ha lavorato come attrice ed è apparsa in diversi film iconici diretti proprio dal padre adottivo, tra cui Harry ti presento Sally e Ricomincio da capo, diventando un volto molto amato di Haollywood.

Jack Reiner (conosciuto anche come Jake), è nato nel 1999 ed è il più riservato della famiglia. A differenza dei fratelli, ha scelto di restare completamente lontano dal mondo dello spettacolo, mantenendo un profilo basso e una vita privata protetta dai riflettori. Di lui si conoscono pochissimi dettagli, proprio per la volontà condivisa dalla famiglia di preservarne la privacy.

L’omicidio di Bob Reiner e l’accusa contro il figlio Nick

Figlio d’arte, cresciuto sul set e nel mondo dorato di Hollywood, Nick Reiner è il figlio di Rob Reiner accusato di omicidio. Secondo la polizia di Los Angeles sarebbe stato lui ad uccidere i genitori nella loro villa di Brentwood. Come riporta TMZ, Rob e Nick avrebbero avuto un’accesa discussione un party natalizio organizzato a casa di Conan O’Brien, pochissime ore prima dell’omicidio.

Secondo alcuni testimoni Nick sarebbe apparso molto agitato e nervoso. Dopo la lite avrebbe abbandonato la festa, seguito da Reiner e dalla moglie Michele che sarebbero tornati a casa loro. Non solo: alle 4 del mattino Nick Reiner sarebbe stato registrato presso un hotel a Santa Monica.

Fonti di People rivelano che al check in sarebbe sembrato sconvolto, mentre nella doccia e nelle lenzuola della sua stanza d’hotel sarebbero state rinvenute delle tracce ematiche. Per gli investigatori questo potrebbe indicare che Nick avrebbe tentato di nascondere qualcosa. Il giovane sarebbe attualmente sotto interrogatorio e la polizia starebbe cercando di ricostruire i suoi spostamenti dopo il litigio con il padre, ma soprattutto di capire se le tracce di sangue rinvenute sono compatibili con il DNA delle due vittime.

Nel passato di Nick, come è noto, ci sono problemi di tossicodipendenza, diversi ricoveri e un lungo allontanamento da casa in cui il figlio di Reiner aveva vissuto per strada.

