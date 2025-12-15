Addio a Rob Reiner e sua moglie Michelle

Il 15 dicembre 2025 una notizia sconvolge Hollywood e il mondo intero: il famosissimo regista Rob Reiner e sua moglie Michelle vengono trovarti morti, accoltellati, nella loro villa di Brentwood. Colleghi, attori da lui diretti e fan di tutto il mondo restano sgomenti. Rob, regista e produttore di talento e uomo gentile, lascia un grande vuoto nel cuori di chi lo aveva amato e aveva avuto il piacere di lavorare per lui e una serie di film indimenticabili, alcuni diventati dei veri cult, che lo renderanno immortale nel cuore del pubblico