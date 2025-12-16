Rob Reiner, il litigio furioso con il figlio Nick 24 ore prima di morire

Le fondamenta di Hollywood hanno subito uno scossone quando Rob Reiner e la moglie Michele sono stati trovati morti dalla figlia domenica. Tra i registi e gli attori più amati, Reiner e la moglie sarebbero stati uccisi dal figlio Nick: attualmente, si trova in arresto. Emergono intanto i primi dettagli in merito alle ultime ore della coppia e a un litigio furioso avvenuto appena 24 ore prima alla festa di Natale di Conan O’Brien.

Rob Reiner e il figlio Nick hanno litigato alla festa di Conan O’Brien

Durante la festa di sabato sera di Conan O’Brien, un party di Natale, Rob Reiner e il figlio Nick Reiner hanno avuto una discussione accesa: lo ha riportato TMZ. “Nick stava facendo impazzire tutti, si comportava in modo folle e continuava a chiedere alla gente se fosse famoso”, questa la dichiarazione di uno dei presenti a People. Poco dopo quella lite, Rob Reiner e la moglie Michele avrebbero lasciato il party.

Domenica pomeriggio 14 dicembre, la coppia è stata trovata senza vita nella loro casa di Los Angeles dalla figlia Romy: in seguito, il figlio Nick è stato trattenuto per alcune domande. Nelle ore successive, è stato confermato il suo arresto. Il Post ha poi chiesto una dichiarazione anche a un amico di famiglia dei Reiner: “Avevano litigato alla festa di Natale di Conan e Rob aveva detto alla gente che avevano paura per Nick e che temevano che il suo stato mentale stesse peggiorando”.

Anche un altro amico di famiglia ha parlato di una situazione complessa che si protraeva da tanto tempo: “Volevano che lui ricevesse aiuto, che andasse in riabilitazione, ma lui voleva ricevere aiuto mentre era a casa, non voleva ricevere cure in una struttura. E so che ne hanno discusso per anni”.

“Nick Reiner provava risentimento nei confronti del padre

La stampa americana sta raccontando in queste ore tanto irreali la situazione familiare dei Reiner: stando a quanto pubblicato da Page Six, Nick avrebbe sempre sofferto di problemi comportamentali fin da bambino: “Faceva arrabbiare sempre tutti”, ha raccontato l’ex insegnante di yoga, mentre un’altra fonte interna ha parlato del risentimento che Nick provava verso il padre. “Si odiava perché non era talentuoso, prolifico o amato come suo padre o suo nonno”.

Nick Reiner è stato immobilizzato a terra da un agente di polizia durante il suo arresto, avvenuto il 15 dicembre: è stato formalmente accusato dell’omicidio dei suoi genitori e attualmente si trova sotto osservazione per rischio suicidio. A trovare Rob e Michele è stata la figlia Romy, che aveva riferito la situazione del fratello (pericoloso, dovrebbe essere un sospettato) agli inquirenti.

Per Hollywood, è un lungo addio, sono giorni fuori da ogni tempo e da qualsiasi spazio: Rob Reiner e la moglie Michele, amatissimi, due figure di spicco del cinema, dell’estro e della creatività. Ma anche due persone che ora vengono ricordate come gentili, di spirito, sempre dediti a quel figlio che li aveva tanto fatti soffrire e che hanno provato a salvare fino all’ultimo.

