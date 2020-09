Lino Guanciale si confessa sulla moglie Antonella Liuzzi

editato in: da

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale in L’Allieva 3

Lino Guanciale si confessa e parla del rapporto con Antonella Liuzzi, la project manager che ha sposato lo scorso luglio. L’attore, in tv con l’Allieva 3 accanto ad Alessandra Mastronardi, è molto amato dal pubblico e ha alle spalle una lunghissima carriera. Ha iniziato a recitare quando aveva solo 19 anni e da allora non si è più fermato. “Ho sentito una connessione immediata col pubblico e gli altri interpreti – ha rivelato a Tu Style -, ho provato un senso profondo di libertà sentendo cadere ogni maschera. È questo che mi ha fatto decidere di vincere la paura”.

Nonostante sia una star delle fiction e un attore molto amato, Lino Guanciale resta un artista molto riservato. “Temevo fosse un mondo difficile – ha raccontato -. Ed ero anche timido, eccome. Oggi va meglio da quel punto di vista, mi sono liberato della timidezza. Ma resto una persona profondamente discreta […] Sono grato e anche sorpreso dell’affetto che il pubblico mi dimostra. Se mi chiedono foto o autografi per strada non mi tiro indietro, l’unica cosa che non sopporto è la maleducazione”.

Lo scorso luglio, a sorpresa, Lino ha sposato Antonella Liuzzi. Una storia d’amore importante, arrivata nel 2018 dopo la fine del legame con Antonietta Bello, tenuta sempre al riparo dai riflettori. Antonella e Lino erano stati immortalati mentre lasciavano il Campidoglio, felici e innamorati, un mese dopo avevano festeggiato la loro unione con un party a Polignano alla presenza di amici e parenti. Su Instagram, l’attore aveva condiviso un romantico ballo con la moglie sulle note di Moon River, condividendo con i fan la sua felicità. “Lei si sente protetta dalla mia discrezione. In realtà ci sentiamo entrambi protetti uno dall’altra”, ha spiegato Guanciale che è innamoratissimo della moglie.

Se la vita privata procede a gonfie vele, anche il lavoro sta regalando grandi soddisfazioni all’attore. Lino Guanciale infatti si prepara al gran finale de L’Allieva 3 con Alessandra Mastronardi. “È vero ero sul set e il giorno dopo in Campidoglio a sposarmi”, ha raccontato l’attore, parlando del tanto atteso matrimonio fra Alice e Claudio. “È stato aiutato in questo dal lockdown: le pubblicazioni non le aveva viste nessuno”, ha scherzato la Mastronardi.