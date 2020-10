Mara Venier su Instagram: il balletto per il marito è uno spasso

editato in: da

Prove si seduzione per Mara Venier che nelle Stories di Instagram mostra come intrattiene il marito, Nicola Carraro, prima di cena. Ma l’effetto del balletto non è quello sperato.

Zia Mara condivide su Instagram delle Storie spassosissime. Lei e il marito sono nella loro splendida casa romana. Aspettano ospiti a cena, tutto è pronto. La presentatrice inquadra l’elegante tavola apparecchiata per quattro: piatti bianchi, posate in argento, candele accese. E in attesa che arrivino gli ospiti la Venier fa un balletto per il suo Nicola, con cui ha recentemente festeggiato l’anniversario del loro primo incontro. I due si sono infatti conosciuti il 19 settembre 2000, per poi sposarsi il 28 giugno 2006.

Il legame e l’amore tra la Venier e Carraro è sempre più forte. E così nell’attesa della cena, Zia Mara lo intrattiene dedicandogli un balletto sulle note di una canzone super romantica che lei adora – come rivela. Si tratta di Six Page Letter cantata da John Lee Hooker. La presentatrice si lascia coinvolgere dalla musica, balla e ammicca divertita, poi scoppia a ridere. E il motivo ce lo dice lei stessa, anzi ce lo mostra.

Infatti sposta la telecamere per inquadrare suo marito che è comodamente seduto sul divano mentre sta cercando di vedere il telegiornale. Mara commenta: “Faccio un balletto per mio marito, ma non mi fila proprio”. E lui ride. A quel punto, la presentatrice, sempre ballando, riprende alcuni angoli della sua casa, soffermandosi su alcune foto, un suo ritratto di qualche tempo fa, il bacio tra lei e il marito il giorno delle nozze… E poi via in terrazzo per inquadrare i tetti di Roma sotto il cielo notturno con la Luna brillante.

Dopo tutto questo romanticismo, si cambia musica e Nicola Carraro si scatena anche lui in una sorta di balletto, mentre in sottofondo Mara sghignazza. Tutto questo in attesa di rivedere la Venier a Domenica In dove si sta preparando l’arrivo, come ospite, di Maria De Filippi. La presentatrice veneziana ha infatti più volte ricordato come Queen Mary l’abbia aiutata in un momento di difficoltà professionale, chiamandola a Tu si que vales. E questo gesto per lei è indimenticabile.

I fan della Venier sono entusiasti all’idea. E qualcuno commenta sul suo profilo Instagram: “Questo è quello esce fuori da una persona umile ma famosissima. Il bene ricevuto non va mai dimenticato, ancora più fatto col cuore, è saper comunicarlo oltre alla diretta interessata anche ad un infinito pubblico in ascolto”.