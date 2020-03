A casa di Mara Venier e Nicola Carraro: mega salone e terrazza mozzafiato

editato in: da

Mara Venier si gode la sua splendida casa di Roma, quando non è costretta a uscire per la diretta di Domenica In.

In questi giorni di emergenza, al suo fianco c’è sempre il marito Nicola Carraro che era solito trascorrere lunghi periodi nella sua magione di Santo Domingo.

Zia Mara svela sul suo profilo Instagram scene di vita casalinga e le “foto a tradimento” che la sua dolce metta scatta mentre è intenta a stendere il bucato e a rassettare.

Casa Venier-Carraro ha uno splendido terrazzo con vista mozzafiato sui tetti e le cupole di Roma. Lì, la coppia si rilassa prendendo un po’ d’aria, ma certo il suo mantenimento è impegnativo e la presentatrice più volte ha documentato quanto olio di gomito deve dare per lustrarla di tutto punto (GUARDA LE FOTO).

Molto ampio il salone, tanto da consentire all’ex produttore di sgranchirsi le gambe. Lì, quando è possibile, la coppia riunisce amici e parenti per pranzi o cene conviviali. Tra l’altro Zia Mara è una cuoca provetta che sa come prendere per la gola il suo Nicola.

Nella sua cucina bianca e classica prepara manicaretti deliziosi come la parmigiana o il gateau di patate. Mentre la sua dolce metà, a volte insieme al nipotino Claudietto, aspettano di gustare queste prelibatezze, comodamente seduti sul divano rosso.