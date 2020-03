Mara Venier, su Instagram foto a tradimento di suo marito Nicola Carraro

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Nicola Carraro svela su Instagram il lato nascosto di sua moglie Mara Venier. La presentatrice è stata immortalata da suo marito a tradimento mentre stende il bucato in terrazza. E un dettaglio non sfugge ai fan.

In questo periodo in cui tutti restiamo a casa, spesso il look lascia a desiderare. In fondo, ci piace stare comodi per lavorare dal nostro salotto o per sbrigare i lavori domestici. E lo stesso vale per Zia Mara che è una di noi.

La Venier è stata così sorpresa da Carraro mentre stende le lenzuola sul terrazzo. Il suo abbigliamento prevede: golfone grigio, pantaloni bianchi, berretto di lana, perché la giornata è freddina, e calzettoni pesanti con infradito. Un particolare che non è sfuggito ai suoi follower che con ironia commentano sul profilo Instagram della presentatrice: “Le infradito con i calzini🔝 😂 zia Mara una di noi😍”. E c’è chi replica: “Vero hai ragione evviva la semplicità lei è così. Come una di noi ecco piace molto un abbraccio Mara tvttb”.

Zia Mara, da perfetta donna di casa, spiega la sua mise e prende con ironia “il tradimento” del marito: “Le foto a tradimento si mio marito 😱😱😱…..oggi si gela a Roma ….”. Poi racconta il suo problema: non sa cosa cucinare e chiede suggerimenti ai follower: “Adesso vado a cucinare ma non so che fare …..voi che cucinate????????un abbraccio a tutti”. E tantissimi sono i consigli che le arrivano.

Antonella Clerici risponde con un cuoricino ma non invia nessuna ricetta alla presentatrice, forse la aspetta alla sua diretta su Instagram con Anna Moroni, in competizione con quella di Elisa Isoardi.

Se La Prova del Cuoco è stata sospesa momentaneamente, non così per Domenica In. Dopo una settimana di stop, Zia Mara si è riorganizzata ed è tornata in diretta tv. La nuova formula si rivelata un successo e la conduttrice ha fatto il record. Intanto, qualcuno su Instagram le chiede per la prossima puntata di rimandare in onda l’intervista dello scorso ottobre a Lucia Bosè, scomparsa in questi giorni.