“GF VIP 8”, Alfonso Signorini confermato: l’edizione 2024 sarà completamente diversa

Fonte: IPA Alfonso Signorini GF VIP

Il GF VIP 7 ha generato non poche polemiche, fin dalle prime battute. Per quanto sia trascorso un po’ di tempo e vi sia stata una grande alternanza di concorrenti da allora, come dimenticare la questione Marco Bellavia. Da lì si è passati al caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, risolto una volta per tutte, approdando agli atteggiamenti nei confronti di Nikita Pelizon, i costanti litigi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Di recente, però, ha fatto sentire la propria voce Pier Silvio Berlusconi che, in pieno accordo con Alfonso Signorini, ha tentato di indirizzare il reality su ben altra strada. Un cambiamento netto, che ha portato a un duro confronto tra il conduttore e i concorrenti, con tanto di squalifica per Donnamaria e ammonizione per Edoardo Tavassi. Considerando tale scenario, cosa cambierà nell’edizione 2024?

GF VIP 8: confermato Alfonso Signorini

Considerando le tante polemiche accumulatesi nel corso di questa edizione del Grande Fratello VIP, Mediaset ha avuto la netta sensazione che sia stato perso un po’ il controllo sul celebre reality show.

Sono stati presi dei provvedimenti, anche se per alcuni sono giunti un po’ in ritardo, quasi a ridosso della finale in programma il 3 aprile 2023. Alfonso Signorini ha dovuto richiamare all’ordine i concorrenti, criticando vari aspetti della loro quotidianità, ma soprattutto l’atteggiamento tenuto in diretta, in prima serata.

Nessun riserbo nell’uso di parolacce, atteggiamenti discutibili e, a detta del conduttore, scelte di vestiario rivedibili. Detto questo, però, non vi è dubbio in merito alla riconferma del format e quindi il GF VIP 8 si farà, come sottolineato da TvBlog.

I numeri registrati, nonostante tutto, sono positivi, con una media che supera il 20% di share, cimentandosi in numerose settimane in due appuntamenti ravvicinati, per più di 8 ore di diretta tra lunedì e giovedì sera.

Nonostante tutto, quindi, il reality sa ancora intrattenere il pubblico e Alfonso Signorini sarà nuovamente il conduttore di questo show. Pare infatti vi sia stato un nuovo confronto con Pier Silvio Berlusconi e i due avrebbero stretto un patto per offrire ai telespettatori qualcosa di diverso, che rispetti limiti e parametri che sembravano essere stati dimenticati.

Addio al vecchio GF VIP: tutte le novità

Alfonso Signorini condurrà il GF VIP per la quinta volta, essendo stato confermato da Pier Silvio Berlusconi. Questi si è accertato che il presentatore condividesse la sua visione per il futuro del reality, che si prospetta ben differente.

Il pubblico dovrà aspettarsi svariate novità, dal momento che quanto accaduto nel corso della settima edizione non può essere tollerato o dimenticato. È questo il pensiero in casa Mediaset, che in prima serata intende offrire altro.

Una nuova linea, quindi, che ruota intorno alla necessità di un linguaggio differente. È importante che i concorrenti si esprimano tra loro senza far ricorso a volgarità di vario genere. Il turpiloquio è diventata la normalità e non fa che esacerbare gli animi e condurre a facili scontri, anche fisici.

A ciò si aggiunge la necessità di un certo decoro nel vestiario, anche se questo punto ha già sollevato qualche dubbio sul web. Il pubblico è rimato interdetto, dal momento che gli abiti verrebbero proposti dagli sponsor.

In termini generali, addio al trash estremo, che in alcuni casi viene adoperato dai concorrenti come strumento per far parlare di sé, provando a restare maggiormente in gioco oppure ottenere spazio una volta all’esterno. Con toni più contenuti, si proverà a trovare il giusto ibrido tra reality e buona televisione.