Lucia Bosè, il dolce ricordo di sua figlia Paola su Instagram

Morta Lucia Bosè, musa dei registi più grandi, che al cinema preferì l’amore

Lucia Bosè è scomparsa a 89 anni il 23 marzo e sua figlia Paola Dominguin ha voluto ricordarla sul suo profilo Instagram in modo poetico.

Paola, figlia dell’attrice italiana e del torero Luis Miguel Dominguín, ha condiviso alcune immagini altamente poetiche e delicate che evocano l’immagine della madre Lucia Bosè.

Una finestra dalla cornice blu, come il vaso di fiori appoggiato sul davanzale, che ricordano l’originale colore di capelli che la Bosè aveva scelto da qualche anno, la statua stilizzata di una cicogna e il toccante commento su Instagram: “Buongiorno cicogna! Ribelle come era lei. Non le piaceva stare in casa ed è volata in paradiso“. E l’hashtag #mami.

Poi un’altra foto con la solita finestra dal colore dello zaffiro con un vaso di viole blu e la frase: “Oggi il cielo è più blu”, ancora una dedica toccante per la madre Lucia Bosè, icona del cinema e musa di grandissimi registi, da Antonioni a Luchino Visconti.

Paola ha voluto omaggiare l’attrice, proprio come ha fatto suo fratello Miguel Bosè che ha dato l’annuncio della morte sulla sua pagina Instagram. La Dominguin (GUARDA LE FOTO) è nota in Italia per aver condotto il Festival di Sanremo nel 1989, insieme a Rosita Celentano, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Tornò sul palco dell’Ariston come ospite nel 2013.