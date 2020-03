Domenica In, Mara Venier triste per la sospensione: il marito svela cosa fa su Instagram

editato in: da

Domenica In è stata sospesa e Mara Venier non nasconde la sua tristezza, raccontata su Instagram anche dal marito Nicola Carraro. La conduttrice sarebbe dovuta andare in onda, come ogni domenica, a partire dalle 14 su Rai Uno. Lo show però non ci sarà per volere dell’azienda di viale Mazzini che ha deciso di sospenderlo.

Domenica In segue così il destino di altri programmi molto amati dal pubblico, come Vieni da Me di Caterina Balivo, La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Detto Fatto di Bianca Guaccero. Sospesi anche Porta a Porta di Bruno Vespa, Agorà e Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli. Resta saldo, almeno per ora, Da noi a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini che il 15 marzo andrà in onda. La Venier non ha nascosto la sua tristezza all’idea di non poter condividere la domenica con i telespettatori. “Domenica in non andrà in onda – ha annunciato su Instagram – avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza. Vi abbraccio tutti forte forte!”.

Nelle ultime ore Nicola Carraro, marito della conduttrice, ha raccontato lo stato d’animo di Mara. Il produttore ha condiviso su Instagram un video della Venier in versione casalinga mentre prepara da mangiare. “Niente Domenica In?”, chiede Carraro nel video. “No – commenta la presentatrice, visibilmente triste -. Ci dobbiamo adeguare”. In altre clip la 69enne prepara un gateau di patate. Il marito la riprende mentre tira fuori la pietanza dal forno. “Con questa malinconia e tristezza, almeno un gateau di patate”, dice Mara.

La notizia della sospensione di Domenica In era arrivata poco dopo che la rete aveva svelato i nomi degli ospiti dello show. Mara Venier avrebbe dovuto incontrare Lino Banfi, attore molto amato, ma anche Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e la soubrette Minnie Minoprio.