Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Chi sono le figlie di Emilio Fede: Simona e Sveva

Sono due le figlie di Emilio Fede, Sveva e Simona, nate dalla storia d’amore con la giornalista e senatrice Daina de Feo, deceduta nel 2021. La coppia ha dato loro un esempio d’amore profondo e duraturo. Proviamo però ora a gettare luce proprio sulle sorelle, una delle quali, a differenza dei genitori, ha scelto tutt’altra strada nella vita, evitando i riflettori.

Chi è Simona Fede

Simona Fede è la maggiore delle due e, a differenza di Sveva, la sua storia è un po’ più “documentata”, per così dire. Sappiamo che ha un forte legame con il mondo della politica, ricoprendo nel tempo il ruolo di assessore alla Cultura nel Comune di Spilimbergo. Al tempo aveva appena 24 anni.

In seguito ha tentato la carriera nazionale, candidandosi con Forza Italia alle Europee. Si è poi affermata nel mondo del lavoro in un altro campo. È divenuta un’imprenditrice nel settore dell’architettura, con attività tra Europa e Stati Uniti.

E sul fronte privato? Sappiamo che ha scelto di sposarsi quando era ancora giovanissima. Ha detto di sì a soli 21 anni. Da allora ha avuto tre figli.

Chi è Sveva Fede

Abbiamo decisamente poche informazioni in merito a Sveva Fede. Molto riservata, come del resto anche Simona, è entrata nel mondo della comunicazione, dove ha costruito una carriera di successo. Non si è lanciata nel campo del giornalismo, come i suoi genitori, ma il filo rosso è evidente.

Sappiamo che ha iniziato negli uffici stampa, per poi collaborare con Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile. Ha poi deciso di occuparsi di comunicazione per eventi culturali e mostre. Sul fronte privato, invece, le informazioni sono ancora meno. Pare sia divenuta madre per due volte.

ANSA

Porte aperte grazie al suo cognome? Non proprio. Ha parlato di suo padre Emilio Fede nel corso di un’intervista nel 2003, quando aveva 36 anni e una carriera avviata: “Quando ho iniziato, mio padre è rimasto coinvolto nello scandalo del gioco d’azzardo. Tutti lo evitavano. Un momento brutto per lui e, pur volendo, sarebbe stato difficile approfittare del cognome”.

Come sta Emilio Fede

Si torna oggi a parlare di Emilio Fede a causa delle sue condizioni di salute. Si sono aggravate e si teme che l’ex direttore del Tg4 possa non sopravvivere a questa nuova sfida medica. Fonti vicine alla famiglia hanno confermato che il giornalista 94enne versa in uno stato complicato. Al momento, 2 settembre, è ricoverato presso la Residenza San Felice di Sagrate, vicino Milano.

Facile pensare a una corsa all’annuncio, qualcosa di spregevole che però non sorprende il diretto interessato. Aveva infatti parlato dei tanti annunci sulla sua morte in un’intervista lo scorso luglio: “Ci ho fatto l’abitudine e non sono superstizioso”. Già ricoverato al tempo, aveva spiegato d’aver riscoperto l’importanza dell’affetto.