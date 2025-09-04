Emilio Fede, perché la figlia Simona non era presente al funerale

IPA Emilio Fede con la moglie Diana de Feo e le figlie Simona e Sveva

Giovedì 4 settembre, si è svolto il funerale dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede. Presenti tanti colleghi e amici, pronti a portare l’ultimo saluto al giornalista e le proprie condoglianze alla famiglia. Assente però la figlia maggiore, Simona Fede, che non ha presenziato alle esequie del padre. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa.

Simona Fede assente al funerale del padre

“Non ci sarò al funerale di papà perché tutte quello che è accaduto dal 2023 fino a oggi non mi appartiene”. Così Simona Fede ha spiegato la sua assenza al funerale di Emilio Fede, svoltosi giovedì 4 settembre nella chiesa di Dio Padre a Milano 2 e officiato da don Giovanni Cazzaniga. Il giornalista è morto il 2 settembre a Segrate, nella casa di riposo dove da più di un anno era ricoverato. Le due figlie dell’ex direttore del Tg4 erano subito accorse al suo capezzale avendo saputo dell’aggravarsi delle sue condizioni ed stata Sveva a fornire i primi aggiornamenti, sperando in una ripresa del padre.

Secondo quanto riportato da Open, Simona Fede ha raccontato del padre: “È stata una persona con una doppia vita. Un uomo eccezionale che ho stimato e ammirato fino a quando ha perso di vista la libertà di opinione, la sua forza di giornalista, la sua capacità di scrivere e si è asservito al potere. Questo ha causato molto dolore innanzitutto alla mamma e a me. Ha rovinato la nostra famiglia”.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, Simona avrebbe voluto riallacciare i rapporti con il padre: “Volevo parlare con lui per riconciliarmi”, ma non ci sarebbe riuscita a causa della sorella. “Mi ha tenuto lontana”, dichiara. “È una follia impedire a una figlia di incontrare un padre. Me lo ha negato facendomi scrivere dall’avvocato che papà stava bene ma che non mi voleva vedere. Aveva anche quattro bis nipoti che non ha mai conosciuto. Una cosa inaccettabile”.

Simona e Sveva, chi sono le figlie di Emilio Fede

Sveva e Simona sono le due figlie di Emilio Fede, nate dalla storia d’amore (durata 55 anni) con la giornalista e senatrice Diana De Feo, scomparsa nel 2021. Simona Fede è la maggiore e di lei sappiamo che ha coltivato una forte passione per il mondo della politica. A 24 anni ha infatti ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura nel Comune di Spilimbergo. E non si è fermata. In seguito, infatti, ha provato a intraprendere la carriera nazionale, candidandosi con Forza Italia alle Europee. Ha poi però cambiato direzione lavorativa, diventando imprenditrice nel settore dell’architettura, esercitando tra Stati Uniti e Europa. Simona Fede è sposata da quando ha 21 anni e dal marito ha avuto tre figli, nipoti di Emilio.

Sveva Fede ha invece condotto una vita molto diversa dalla sorella scegliendo di evitare i riflettori. Sveva è infatti molto riservata. Sappiamo che è entrata con successo nel mondo della comunicazione iniziando negli uffici stampa. Ha poi collaborato con Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile. Si occupa anche di comunicazione per eventi culturali e mostre.