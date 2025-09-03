Emilio Fede, quando saranno i funerali del giornalista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il mondo del giornalismo e dello spettacolo si prepara a dire addio a Emilio Fede, ex direttore del Tg4 che ha fatto la storia della televisione. Personaggio di spicco a Mediaset negli anni Novanta, Fede si è spento a 94 anni dopo una lunga malattia.

L’ultimo addio a Emilio Fede: quando saranno i funerali

I funerali di Emilio Fede si svolgeranno giovedì 4 settembre nella chiesa di Dio Padre a Milano 2. Le esequie si terranno alle 16 e verranno officiate da don Giovanni Cazzaniga, il parroco della chiesa. Amici e colleghi dunque daranno l’ultimo saluto all’ex direttore del Tg4. Nel frattempo in queste ore in tanti hanno voluto ricordare il giornalista e il suo lavoro.

“I miei primi ricordi di Emilio risalgono alla fine degli anni Sessanta quando lavoravamo insieme per la Rai. Un grande giornalista -, ha detto Bruno Vespa all’Adnkronos -. Siamo stati compagni di stanza per tanto tempo, con Emilio ho condiviso non solo momenti di lavoro ma anche bei momenti di divertimento e di relax, soprattutto dopo il tg, quando lui, appena terminava la conduzione, si accendeva una sigaretta e si facevano belle chiacchierate”.

“Emilio Fede era un giornalista abilissimo ma con un carattere censurabile – ha detto Vittorio Feltri -. Lo conoscevo benissimo e come giornalista era bravissimo. Il suo brutto carattere però non mi impediva di stimarlo meno”. Mentre Enrico Mentana ha aggiunto: “Umanamente, anche quando eravamo molto distanti per scelte professionali, non fu mai sleale. Il resto è storia che abbiamo raccontato negli ultimi 15 anni”.

Paolo Brosio, che ha lavorato per anni con Emilio Fede, ha invece raccontato un episodio legato ad una macchina da scrivere che Fede gli tirò quando il giornalista annunciò che sarebbe passato alla Rai. “Quando ho lasciato Emilio Fede per andare a ‘Quelli del calcio’ – avevo sempre fatto la nera ma mi piaceva anche lo sport, lo spettacolo, il costume -lui mi tirò la macchina da scrivere, prendendo in testa la povera Brunella, la segretaria che dice ‘scappa, scappa che ti tira la macchina’”, ha svelato.

Le parole della figlia di Emilio Fede

Ad annunciare la morte di Emilio Fede le figlie Sveva e Simona, nate dall’amore per Diana de Feo, giornalista e politica scomparsa quattro anni fa.

“Ha lottato fino in fondo – ha raccontato Sveva Fede -, ma se ne è andato tranquillo perché sapeva di raggiungere la mamma. L’ultimo periodo è stato bellissimo, un periodo in cui ha fatto un bellissimo ultimo percorso di vita: ha avuto una vita, come sappiamo tutti, piena di riconoscimenti professionali, al lavoro ha dedicato tutta la sua vita. Da figlia l’ultimo pensiero per lui è che sono felice che abbia incontrato mia madre e che si siano voluti bene e che il loro rapporto li abbia sempre sostenuti nei momenti belli, ma anche molto difficili che hanno dovuto attraversare”.

“Il mio pensiero per lui è grazie di averci insegnato tante cose – ha aggiunto – a non mollare mai, a tirare sempre su la testa come ha sempre fatto in tutti questi anni, lo sappiamo, in tutte le difficoltà professionali che ha dovuto affrontare e che hanno molto rattristato la sua vita e la nostra anche, ma lui non si è mai lasciato andare, sempre a testa alta”.