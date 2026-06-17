Daniela Ferrari, chi è la mamma di Andrea Sempio e cosa le è successo

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IPA Daniela Ferrari

Il delitto di Garlasco è avvenuto ormai oltre dieci anni fa, ma continua a occupare le prime pagine dei giornali e i servizi di apertura di ogni tg. Il motivo sono le nuove indagini che, nonostante la condanna definitiva a Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi al momento dell’omicidio, vedono sul banco degli imputati Andrea Sempio, amico di Marco, fratello della vittima. Al centro della scena, oggi, c’è la madre di Sempio, Daniela Ferrari, la cui salute è a rischio.

La madre di Sempio in ospedale per overdose di farmaci

La puntata di mercoledì 17 giugno 2026 di Dentro la notizia, il programma dedicato all’attualità condotto da Gianluigi Nuzzi, si è aperta con una notizia inaspettata: “Mamma Daniela è finita in ospedale al pronto soccorso, le hanno fatto una lavanda gastrica”. Si tratta di Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio nelle indagini bis relative all’omicidio di Chiara Poggi.

Sul caso interviene in diretta anche l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore della famiglia Sempio. “Si tratta di un ricovero urgente, al pronto soccorso, per overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno”. Nessun chiarimento è arrivato in merito all’intossicazione della signora Ferrari, e l’ipotesi di un tentato suicidio non trova al momento riscontri solidi.

Tuttavia, il legale pone l’accento sulle pressioni cui è stata sua malgrado sottoposta la donna. “Noi moltiplicheremo gli sforzi per far sì che si dimentichi tutti gli attacchi dei social, le lettere che riceve, le mail. – afferma Cataliotti – Deve spegnere tutto, non è indagata, non è coinvolta, ha la sola colpa di avere il figlio sottoposto a questo procedimento”.

L’avvocato invia in conclusione un chiaro appello: “Forse questo campanello d’allarme ci dice che questo è il momento per tutti di abbassare i toni”. E non si può che essere d’accordo. Sarebbe il momento di lasciare che la giustizia faccia il suo corso nel silenzio dei media, dei social e di esperti più o meno fantomatici. Il delitto di Garlasco ha Chiara Poggi come unica vittima, e tali campagne di denigrazione rischiano di aggiungerne altre, altrettanto innocenti.

Daniela Ferrari, vittima del clamore sul caso Garlasco

Come è giusto che sia, non si hanno informazioni sulla vita privata di Daniela Ferrari. Sappiamo che è nata tra il 1950 e il 1960 e che vive a Garlasco assieme al marito Giuseppe Sempio e al figlio Andrea. Ferrari è stata più volte sentita dai carabinieri nel corso delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la prima volta nel 2008, poi nel 2017 e più recentemente nel 2025. Durante l’ultima visita in centrale, è stata colpita da un malore.

Daniela Ferrari era stata in particolare interrogata sulle sue azioni nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio portò come alibi il ticket di un parcheggio a Vigevano, affermando di esservi recato quella mattina. Gli inquirenti ipotizzarono che alla guida dell’auto di famiglia ci fosse, invece, la madre, recatasi forse a incontrare un tale Antonio B. Tale illazione ha suscitato una profonda reazione di sdegno nella donna: “Questo è uno che ci provava con tutte, da 0 a 90 basta che respirano. Anche se dovessero trovare dei messaggi di lui che fa delle provocazioni, trovano anche le mie risposte”.

Daniele Ferrari è sempre rimasta al fianco del figlio da quando sono state aperte le indagini a suo carico: “Ho tantissima rabbia per tutta questa cosa che, secondo me, è stata messa in piedi senza nessun fondamento”.