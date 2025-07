IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una delle showgirl italiane più apprezzate e chiacchierate degli ultimi tempi. Le relazioni amorose della conduttrice televisiva, infatti, sono state raccontante negli anni nelle pagine della cronaca rosa nazionale e, anche nell’estate 2025, la presentatrice ha saputo ritagliarsi un ruolo da vera protagonista.

Belen Rodriguez, infatti, è stata avvistata in diverse occasioni in compagnia di Olly e sembra che i due abbiano avuto un vero e proprio flirt, che adesso si sarebbe concluso. Ma nelle ultime settimane si è ipotizzato anche un possibile ritorno di fiamma della conduttrice televisiva con Stefano De Martino, suo ex marito.

La presentatrice, in ogni caso, sembra non curarsi del pettegolezzo che impazza sul suo conto e si è mostrata sui social più spensierata che mai mentre si rilassa al sole in una spiaggia di Porto Cervo. Il particolare bikini leopardato scelto da Belen Rodriguez per l’occasione ha ricevuto diversi apprezzamenti positivi dai suoi ammiratori.

Belen Rodriguez, lo scatto in bikini

Belen Rodriguez si sta godendo un periodo di vacanza in Sardegna e, in particolare, all’Isola de La Maddalena, in compagnia dei due figli Santiago e Luna Marì. La conduttrice ha voluto condividere degli scatti di questo periodo spensierato in vacanza sul suo canale Instagram ufficiale, ricevendo tantissimi commenti dai suoi ammiratori.

Belen Rodriguez ha postato, infatti, una galleria di foto e video dal mare e dalla spiaggia di Porto Cervo, accompagnando i contenuti digitali con una frase in spagnolo che racconta la gioia che la conduttrice sta provando negli ultimi giorni: “Toda vita”.

Nella raccolta di foto se ne trova una in cui Belen Rodriguez indossa un bikini giallo con stampe leopardate nei toni del nero, dell’arancione e del beije. Il costume presentava un design davvero particolare, visto che aveva un laccetto sul seno e due aggiuntivi sui fianchi. Lo stile sgambato della parte inferiore del bikini metteva in mostra anche la mitica farfallina della conduttrice televisiva. In molti utenti del web hanno apprezzato la creazione sartoriale: “Bello questo bikini lo voglio pure io” ed “Estasiato”.

Belen Rodriguez in topless

Belen Rodriguez ha raccontato di recente che grande gioia le dia il mare, visto che per diverso tempo non ha frequentato dei luoghi costieri. La conduttrice televisiva ha voluto raccontare le recenti vacanze a Porto Cervo con una galleria di scatti, tra cui se ne trova una in cui ha in braccio la sua Luna Marì. In un altro video la presentatrice è impegnata a effettuare un’immersione, mentre in altri contenuti digitali è ritratta in prima persona la piccola di casa, anche lei con un bikini con fantasie stampate viola e verdi.

Belen Rodriguez ha scatenato i commenti dei suoi ammiratori, sotto il suo ultimo post, anche con un video in cui appare in topless. Nel filmato social, infatti, la conduttrice si trova a pancia in giù su di un sup e senza la parte superiore del costume.

In molti hanno lasciato il loro parere sotto la galleria social di Belen Rodriguez: “Sempre piaciuta, nella sua bellezza la trovo molto elegante e naturale”, “Patrimonio dell’umanità!” e “Un angelo disteso al sole”.