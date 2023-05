Quanto guadagna Maria De Filippi: un anno da “paperona”

Fonte: IPA Svelati i guadagni della Fascino e di Maria De Filippi

È innegabile che Maria De Filippi sia la regina indiscussa della televisione italiana. Insieme con la sua azienda Fascino è stata in grado di produrre alcuni dei programmi più amati dal grande pubblico.

Il suo punto di forza è senza dubbio la grande umanità, che va a unirsi alla sincerità che ha sempre dimostrato nel corso della sua lunga carriera. Non ha bisogno di proporre un personaggio per essere amata. Tutto ciò si traduce comprensibilmente in ingenti guadagni e, guardando al 2022, sono state svelate le cifre che la celebre presentatrice ha incassato, così come la sua casa di produzione.

Il successo di Maria De Filippi: pioggia di milioni

I programmi di Maria De Filippi continuano a registrare numeri pazzeschi, anno dopo anno. Il pubblico non è affatto stanco di Amici, considerando quanto sia seguito anche il Serale 2023 del talent. Lo stesso dicasi per Uomini e Donne, Temptation Island e, ovviamente, C’è posta per te.

La signora di Mediaset è in grado di cambiare abilmente registro con una naturalezza impressionante. Dalle tragedie famigliari all’esaltazione per il talento di un giovane artista nella sua scuola di canto e ballo, passando per un misto di leggerezza, distacco e durezza a seconda del comportamento tenuto da chi entra nei suoi studi.

È a capo della Fascino, società fondata dal compianto Maurizio Costanzo nell’ormai lontano 1982, controllata al 50% da Mediaset. È stato un 2022 eccezionale per i profitti societari, con incassi da record rispetto al passato.

A riportare le cifre sono ItaliaOggi e ImTv, indicando come l’azienda abbia generato dei ricavi pari a 75.3 milioni di euro nel corso del 2022, il che si traduce in un totale di utili da 11.8 milioni di euro. Un balzo in avanti enorme, se si considera come nel 2021 gli utili siano stati circa la metà, 6.4 milioni di euro. Che dire invece del patrimonio netto, che si attesta intorno ai 40 milioni di euro, in crescita netta rispetto all’anno precedente, concluso con 33.2 milioni.

Quanto guadagna Maria De Filippi

La distribuzione di tutti gli utili in dividendi avvenuta negli anni precedenti consente di avanzare un’ipotesi. Qualora si dovesse attuare lo stesso sistema, infatti, Maria De Filippi guadagnerebbe 5.9 milioni di euro. Guardando all’ultimo triennio, la crescita è evidente, con 2.5 milioni nel 2020 e 3.2 milioni nel 2021, per un totale di 11.6 milioni per la regina di Mediaset.

Un tesoretto enorme, che non rappresenta però la totalità delle entrate della conduttrice che, tra stipendi, sponsorizzazioni e investimenti privati, può dirsi a capo di un impero. Nonostante tutto ciò che ha raggiunto in carriera, non sembra affatto essersi stancata di apparire in schermo.

Si vociferava, infatti, di un suo coinvolgimento a La Talpa. È stata proprio lei a precisare come stessero le cose, evidenziando come Mediaset avesse acquistato i diritti, non la Fascino.

Vero però un confronto con Pier Silvio Berlusconi: “Mi ha chiamata per chiedermi alcune idee per svecchiare il format”. Nessuna paura per i suoi fan, dunque. Vedremo ancora Maria De Filippi in TV, anche se nel corso degli anni potrebbe decidere di dare una netta svolta alla sua carriera: “Vorrei prendere la vita con più leggerezza. Mi tengo alla larga da ciò che rischia di intralciare il mio desiderio d’essere libera”.